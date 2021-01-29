影／新北市府人事調動 副秘書長劉和然接任副市長

新北捷運公司董事長由原新北副市長吳明機接任，副市長職缺確定為原副秘書長劉和然接任，新北市長侯友宜說，借重劉和然的領導、協調、溝通、管理，盼新北市政能更順暢。

新北市長侯友宜2018年參與地方大選時，劉和然為時任環保局長，他會利用下班時間為侯友宜在深奧燃煤電廠議題助講，且劉和然口才好、大力協助侯，侯友宜當選後外界就認為劉和然為副市長熱門人選之一。

不過侯友宜公布小內閣名單後，劉和然續任環保局長，2019年侯就任滿一周年，才宣布劉和然接任副秘書長，劉接任副秘書長就遇到新冠肺炎疫情，雙北舉辦論壇會前會討論防疫時，就由副秘劉和然與台北副市長黃珊珊討論，備受重用。

新北市府指出，劉和然學歷為師範大學化學系、教育學系碩士、管理學博士，曾任台北縣立義學國民中學校長、台北縣教育局長、新北市顧問、新北環保局長、新北副秘書長。