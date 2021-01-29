快訊

春節高鐵取消自由座估釋46.7萬座位 2月1日凌晨零時開搶

高雄現今年首例漢他病毒 染病五旬翁家中抓出14隻老鼠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北市府人事調動 副秘書長劉和然接任副市長

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北副市長職缺確定為原副秘書長劉和然（中）接任。記者王敏旭／攝影
新北副市長職缺確定為原副秘書長劉和然（中）接任。記者王敏旭／攝影

新北捷運公司董事長由原新北副市長吳明機接任，副市長職缺確定為原副秘書長劉和然接任，新北市長侯友宜說，借重劉和然的領導、協調、溝通、管理，盼新北市政能更順暢。

新北市長侯友宜2018年參與地方大選時，劉和然為時任環保局長，他會利用下班時間為侯友宜在深奧燃煤電廠議題助講，且劉和然口才好、大力協助侯，侯友宜當選後外界就認為劉和然為副市長熱門人選之一。

不過侯友宜公布小內閣名單後，劉和然續任環保局長，2019年侯就任滿一周年，才宣布劉和然接任副秘書長，劉接任副秘書長就遇到新冠肺炎疫情，雙北舉辦論壇會前會討論防疫時，就由副秘劉和然與台北副市長黃珊珊討論，備受重用。

新北市府指出，劉和然學歷為師範大學化學系、教育學系碩士、管理學博士，曾任台北縣立義學國民中學校長、台北縣教育局長、新北市顧問、新北環保局長、新北副秘書長。

侯友宜 新北

延伸閱讀

首度進場開拆新泰塭仔圳建物 侯友宜：翻轉新北門面

塭仔圳重劃案啟動 侯友宜：政府將展現誠意、魄力

影／陽管處移置水牛未告知 侯友宜：請相關單位了解

柯文哲酸政治不是用喊的 侯友宜：管理是重要學問

相關新聞

北藝5月掛牌 優人神鼓創辦人劉若瑀接董事長

台北市政府文化局今天指出，台北表演藝術中心將於今年5月掛牌運作，優人神鼓創辦人劉若瑀將接任董事長

腎臟醫學專家陳作孝接萬芳院長 期許強化社區營造

萬芳醫院今舉辦新舊任院長交接典禮，由原萬芳副院長陳作孝接下萬芳醫院第七任院長，他為國內腎臟醫學專家，於萬芳醫院服務超過2...

影／新北市府人事調動 副秘書長劉和然接任副市長

新北捷運公司董事長由原新北副市長吳明機接任，副市長職缺確定為原副秘書長劉和然接任，新北市長侯友宜說，借重劉和然的領導、協...

萬芳醫院院長今交接 腎臟醫學專家陳作孝出任新院長

萬芳醫院新、舊任院長今交接，新任院長陳作孝由卸任院長陳大樑手中接下印信。陳作孝為腎臟醫學專家，在萬芳服務逾22年，他表示...

新北祭區間測速 網友揪北宜乖寶寶活動

新北市持續推動區間測速，其中北宜公路除了原本路段外，今年也將新增到新北宜蘭交界處，速限則維持40公里，就有民眾在社群網站...

台北市去年交通事故死亡人數60件60人 創50年新低

台北市2020年交通事故死亡人數，共60件60人，不只六都最低，也創下近50年的新低。市長柯文哲上午在交通會報中指出，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。