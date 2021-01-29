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萬芳醫院院長今交接 腎臟醫學專家陳作孝出任新院長
萬芳醫院新、舊任院長今交接，新任院長陳作孝由卸任院長陳大樑手中接下印信。陳作孝為腎臟醫學專家，在萬芳服務逾22年，他表示，將加強跨領域、跨科別連續性照護，結合社區資源，推動社區健康營造，落實長照2.0政策，並重視國際醫療，打造萬芳的亮點。
交接典禮中，台北醫學大學董事長張文昌及校長林建煌致詞。陳作孝為台北醫學大學教授，曾任萬芳醫院內科部主任、事業發展部主任、副院長等職務，在醫療專業與醫院管理領域經驗豐富，表現優異。
陳作孝表示，今後將在陳大樑前院長打下的堅實基礎上，一步一腳印，重視人才培育及教研強化提升，加強跨領域、跨科別連續性照護，結合社區資源，推動社區健康營造，落實長照2.0政策，重視國際醫療，打造萬芳的亮點，發展成為具有優質服務，全人照護，人文關懷的創新型大學醫學中心。
卸任的陳大樑為國內麻醉學界重量級專家，曾任萬芳醫院和北醫附醫麻醉科主任，及台灣麻醉醫學會理事長、台北醫學大學副校長等職務。任內以病人為中心，強調提供有溫度的優質全人照護，更重視社區民眾健康，設置樂齡病房、高齡友善環境，造福銀髮族病人等，同時，建構文山區基層醫療診所雙向轉診合作。
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