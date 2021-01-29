新北祭區間測速 網友揪北宜乖寶寶活動

新北市持續推動區間測速，其中北宜公路除了原本路段外，今年也將新增到新北宜蘭交界處，速限則維持40公里，就有民眾在社群網站發起「北宜區間乖寶寶活動」活動，預計在2月28日連假期間當起「乖寶寶」，行駛在北宜公路上。

北宜公路19公里至23.1公里自2019年4月起設有區間測速，實施前每月3.2件事故，實施後降低到每月1.94件，且實施至今仍未發生死亡車禍，而23.1公里至56公里這2年發生671件事故，其中包含5件死亡車禍。

不過北宜公路限速僅40公里，也讓坪林地區民眾車速變慢，甚至更多車流轉移到雪山隧道，不僅會造成塞車，也讓坪林的店家更沒生意，再下去所有的店家就要關門。

還有網友發起「北宜區間乖寶寶活動」活動，號召2月28日、3月7日從青潭國小及日出咖啡兩頭出發當乖乖寶寶，活動內容也指出，這條自由車速平均55至60公里，載滿乘客的大客車也有50到55公里，公路總局就是堅持40公里。

新北交通警察大隊分隊長邱俊皓說，目前正在收集當地車流資料，未來會以常發生事故的路段執法，而開罰則會優先舉發超過20公里的車輛，不過目前實施時間仍未確定。

邱俊皓表示，大家反應的問題都會評估，區間測速主要盼降低傷亡，若認為速限太低，會意見反映給路權機關公路總局評估，若當天民眾有相關活動，需注意行車安全。