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北藝5月掛牌 優人神鼓創辦人劉若瑀接董事長

中央社 / 台北29日電
優人神鼓創辦人劉若瑀將接任台北表演藝術中心董事長。報系資料照(記者陳宛茜/攝影)
優人神鼓創辦人劉若瑀將接任台北表演藝術中心董事長。報系資料照(記者陳宛茜/攝影)

台北市政府文化局今天指出，台北表演藝術中心將於今年5月掛牌運作，優人神鼓創辦人劉若瑀將接任董事長。

文化局表示，台北表演藝術中心採用行政法人組織營運模式，將於今年5月掛牌運作，並延攬優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀出任董事長。

文化局指出，北藝法人的董監事架構，計董事15名、監事5名，除了劉若瑀以外，民間出任董事還包含北藝籌備處總監王孟超、台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉等。

文化局指出，「臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例」經台北市議會在民國109年5月20日三讀審議通過，同年6月5日公告施行。

文化局接續制定董事與監事聘任相關子法，並依109年10月30日訂定發布的「臺北市臺北表演藝術中心董事長董事與監事聘任解聘及補聘辦法」，公開徵求董監事人選。

文化局指出，董事共77人、監事共17人獲推薦，經109年11月30日召開諮詢會議，並經同年12月29日市長室會議遴選後，徵詢相關被推薦人意願依序辦理聘任作業。

文化局

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