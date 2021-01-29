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台北市去年交通事故死亡人數60件60人 創50年新低

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午主持交通會報。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午主持交通會報。記者楊正海／攝影

台北市2020年交通事故死亡人數，共60件60人，不只六都最低，也創下近50年的新低。市長柯文哲上午在交通會報中指出，有做就有差，做就會產生效果。柯文哲也建議交通局可以跟大學做學術合作，提供數據讓大學做研究，這樣才能根據研究成果來設計改善方式。

柯文哲說，他認為最可怕的就是無感政治，也因為有持續努力，所以109年的北市交通事故死亡人數為六都最低，但是柯文哲也強調，就算是進步也要了解到底是甚麼原因進步，他也以過去在台大葉克膜團隊的經驗為例，每天進步一點，就會帶來很大的改變。

台北市2017年交通事故死亡61件65人，創下近50 年新低，去年為共60件60人，不只六都最低，也再創北市50年來新低。交通局統計，去年A1車禍，下降的只有北市和新北市，而A30統計，只有北市降，新北平持平，其他四都都上升。減少最多的是機車死亡，減少13人。

柯文哲說，有做還是有差2017年下降後，2018、2019年上升，但去年又降至50年來最低的一次，2018、2019年 為何會上升，可能是危險駕駛的關係，但近二年社會安全網發揮功效又下降。

柯還說，2019年台中、高雄特別高，是政黨輪替的效果，所以他知道政黨輪替對政府的殺傷力，柯說，他看過美國疫情人數，總統拜登一上去開始下降，但當時投完票時，美國疫情開始失控，因政府在交接，到1月20才開始掉。果。

交通局則分析，2019年北市車禍死亡人數增加是不明原因的自摔、非典型的事故增加，去年開始針對重點族群防治產生效果，例如年輕族群和老人部分都減少。

柯文哲

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