快訊

GameStop美股之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

男子上海回國剛隔離期滿 入住北市他間旅館卻離奇身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘇貞昌乘坐智駕實驗車 大巴士即將完成測試上路

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
行政院長到台南市歸仁區台灣智駕測試實驗室，搭乘自駕實驗車，了解測試設計與發展。記者鄭惠仁／攝影
行政院長到台南市歸仁區台灣智駕測試實驗室，搭乘自駕實驗車，了解測試設計與發展。記者鄭惠仁／攝影

行政院蘇貞昌今天到台南市沙崙智慧綠能科學城的台灣智駕測試實驗室，了解智駕測試發展，並實際做智駕車體驗。智駕測試實驗室表示，已陸續完成12款車子的測試，目前正進行大巴士的測試，可望2月就會有自駕大巴士載人的服務。實驗室也期待把所發展的這套系統，未來能推到東南亞等交通較類似的國家，創造更大的成效與收益。

蘇貞昌由市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、立委王定宇等人陪同，到台灣智駕實驗室參觀，由實驗室副主任張龍耀解說自駕測試的設計，並乘車體驗，他對台灣自駕車發展抱以信心，也為研究人員的努力大表稱許與加油。

張龍耀表示，台灣智駕車的發展，從新北淡海新市鎮、台北信義路公車、桃園新埔、新竹南寮高鐵、台中水湳到台南南科、沙崙都有創新實驗在進行。智駕實驗室已陸續完成12款車的測試，現正進行的是40人大巴士的測試，預計2月可以完成並做載人的服務。

蘇貞昌乘坐自駕車時，來到隧道處有稍微剎車，張龍耀表示，這是辨識系統發現地上有積水的反應。他說，自駕車影像辨識是最基本要求，因此在測試設計上會有起霧、降雨、行人橫越道路等狀況，且要連續測試，營造狀況就如一般路面可能遇到的問題，當車子通過測試獲得驗證，才能開到一般路面，做進一步資料與模式的測試。

實驗室強調，自駕測試實驗室提供的測試環境是封閉式安全環境，也從測試的車輛犯錯中不斷的調校，累積經驗、避免錯誤，讓車子更安全。

行政院長到台南市歸仁區台灣智駕測試實驗室，搭乘自駕實驗車，了解測試設計與發展。記者鄭惠仁／攝影
行政院長到台南市歸仁區台灣智駕測試實驗室，搭乘自駕實驗車，了解測試設計與發展。記者鄭惠仁／攝影

巴士 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

影／蘇貞昌參訪台南綠能科學城 黃偉哲、王定宇同聲感謝

連價額0元「蘇貞昌標章」都申報 蘇揆存款縮水540萬

影／滿意度暴漲 蘇貞昌：防疫與經濟成長世界第一

黃芳彥在美國傳自戕 蘇貞昌：很驚訝希望家屬節哀

相關新聞

中正橋將改建 水快道路往永和匝道將封閉

平時行經中正橋往返台北、永和的民眾要注意，北市府新工處將於30日封閉水源路內車道及水源快速道路外車道，重新施做機車道橋墩...

球友注意！ 北市河濱球場3月起開始收費

北市河濱公園球經常有組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府，排擠到納稅人使用的權利，為避免類似狀況再次發...

過馬路增安全 新北設行人庇護島、XL加大型行人號誌

新北交通局盤點路幅較寬闊及行人易肇事的路段，共施作完成10處「行人庇護島」，另也有「XL加大型」行人號誌燈和延長行人號誌...

影／蘇貞昌乘坐智駕實驗車 大巴士即將完成測試上路

行政院長蘇貞昌今天到台南市沙崙智慧綠能科學城的台灣智駕測試實驗室，了解智駕測試發展，並實際做智駕車體驗。智駕測試實驗室表...

首度進場開拆新泰塭仔圳建物 侯友宜：翻轉新北門面

新泰塭仔圳市地重劃案近400公頃、約6000家工廠，新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭...

北市整治十大事故路口 柯文哲：我對頑強抵抗的有興趣

台北市長柯文哲上午主持市府交通會報，針對北市多事故路口，柯文哲指出，北市每年統計十大事故路口，有沒有穩穩在十名內的路口？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。