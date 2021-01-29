影／蘇貞昌乘坐智駕實驗車 大巴士即將完成測試上路

行政院長蘇貞昌今天到台南市沙崙智慧綠能科學城的台灣智駕測試實驗室，了解智駕測試發展，並實際做智駕車體驗。智駕測試實驗室表示，已陸續完成12款車子的測試，目前正進行大巴士的測試，可望2月就會有自駕大巴士載人的服務。實驗室也期待把所發展的這套系統，未來能推到東南亞等交通較類似的國家，創造更大的成效與收益。

蘇貞昌由市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、立委王定宇等人陪同，到台灣智駕實驗室參觀，由實驗室副主任張龍耀解說自駕測試的設計，並乘車體驗，他對台灣自駕車發展抱以信心，也為研究人員的努力大表稱許與加油。

張龍耀表示，台灣智駕車的發展，從新北淡海新市鎮、台北信義路公車、桃園新埔、新竹南寮高鐵、台中水湳到台南南科、沙崙都有創新實驗在進行。智駕實驗室已陸續完成12款車的測試，現正進行的是40人大巴士的測試，預計2月可以完成並做載人的服務。

蘇貞昌乘坐自駕車時，來到隧道處有稍微剎車，張龍耀表示，這是辨識系統發現地上有積水的反應。他說，自駕車影像辨識是最基本要求，因此在測試設計上會有起霧、降雨、行人橫越道路等狀況，且要連續測試，營造狀況就如一般路面可能遇到的問題，當車子通過測試獲得驗證，才能開到一般路面，做進一步資料與模式的測試。