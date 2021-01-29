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首度進場開拆新泰塭仔圳建物 侯友宜：翻轉新北門面

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭仔圳第一案拆除示範行動，宣示拆除決心。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭仔圳第一案拆除示範行動，宣示拆除決心。記者江婉儀／攝影

新泰塭仔圳市地重劃案近400公頃、約6000家工廠，新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭仔圳拆除示範行動，宣示拆除決心，地政局表示，塭仔圳重劃作業預計在2026年完成。

地政局長康秋桂說明，本案建物面積達11390平方公尺，原先為紡織公司，後經法拍成為月租停車場使用。第一區重劃計畫書公告後，業者即積極配合自動搬遷，於1月初完成點交作業。

康秋桂表示，因符合自動搬遷期限且完成垃圾清除，依法除補償費外，可再領取自動搬遷獎勵金，後續由地政局承包廠商榮工工程進行拆除作業。另因該建物內部結構完整，考量第一區施工面積龐大，為更有效執行拆除作業，將利用此案部分空間做為施工基地，以進行廢棄物分類、及後續施工材料存放。

侯友宜表示，新泰塭仔圳地區是新北市的門戶，但國際人士坐機捷進到新北市，都看見低矮破舊的鐵皮屋，影響新北發展，當地居民等了50年，都市計畫終於通過中央核定，讓近400公頃的土地再造，市府也用最大誠意進行產業、勞工及弱勢輔導，這也是他當初競選新北市長的重要政見，希望兌現承諾。

侯友宜說，塭仔圳重劃區共有約6000家工廠，目前已有39%領取獎勵金，部分還在觀望，政府會盡全力協助，過程中無法盡如人意，但仍希望大家全力配合。

地政局補充，自動拆遷作業可選擇將建物完全拆除或是建物騰空（戶籍遷出、斷水斷電、廢棄物清除），塭仔圳重劃第一區自動搬遷期限至今年9月；第二區則至今年12月，請地上物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記。逾期未騰空搬離者，將依法不發給原核定之自動搬遷獎勵金。

新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭仔圳第一案拆除示範行動，宣示拆除決心。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今天到新莊中正路486號（原僑星紡染公司），帶隊新泰塭仔圳第一案拆除示範行動，宣示拆除決心。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜聽取地政局講解簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜聽取地政局講解簡報。記者江婉儀／攝影

侯友宜 廢棄物

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