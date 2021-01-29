擎天崗孱弱水牛移置金山 新北未獲知會緊急消毒

陽明山擎天崗水牛接連死亡，引發關注。新北市政府動物保護防疫處今天表示，陽管處在未知會情況下，將1對孱弱水牛母女移置金山區，已立即訪視與消毒。

陽明山國家公園管理處（陽管處）發言人張順發受訪時指出，這2頭母牛先前健康狀況不佳，直到今年1月獸醫評估認為健康狀況許可後，在26日移置到金山，當時有找台北市動保處人員及台大醫院獸醫共10多人在現場進行全程照護，但在程序上的確遺漏通知新北市動保處。

陽明山擎天崗多隻水牛日前接連死亡引發關注，新北市動保處表示，27日接獲民眾通報後，發現陽管處在未事先知會情況下，將擎天崗1對孱弱水牛母女移置金山，當天立即派員訪視安置狀況，並進行周邊環境擴大消毒。

侯友宜上午前往新莊區視察新泰塭仔圳示範拆除行動時接受媒體聯訪指出，他目前沒有接獲相關消息，但會要求包括新北市政府農業局、動保處等相關單位深入了解。

新北市動保處表示，這對孱弱的水牛，母水牛身體孱弱；小母牛前肢腫脹造成行走困難，去年10月雖於接受治療，但仍處於未完全康復狀態，經動保處獸醫師檢視，小母牛左前肢仍腫脹，但已可自行行走。

新北市動保處指出，依陽管處安排，這2頭水牛因救援需求，委由台灣農民組合協會暫時安置在金山區某處農舍，陽管處並委由台灣大學獸醫專業學院進行後續醫療處置，定期安排訪視健檢，並將最新資訊提供予動保處評估，再視健康情形討論永久安置地點。

考量這2頭水牛初至新環境需休養生息，新北市動保處除加強周遭環境消毒，也提供收容農戶相關防疫物資，排定牛隻施打耳標及動物傳染病檢測採樣時間，務必將防疫工作做好。

張順發表示，27日下午陽管處會同新北市動保處工作人員一起到金山區現場檢視，考量有新牛隻移入，新北市動保處已進行現場環境消毒作業。目前2頭母牛在牛舍食用草料、狀況良好，後續仍會持續追蹤、記錄牛隻健康恢復狀況。