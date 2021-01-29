北市整治十大事故路口 柯文哲：我對頑強抵抗的有興趣

台北市長柯文哲上午主持市府交通會報，針對北市多事故路口，柯文哲指出，北市每年統計十大事故路口，有沒有穩穩在十名內的路口？該怎麼整治？他對這種「頑強抵抗」的，特別有興趣，應該去參觀。對此，交通局指出，去年十大路口統計尚未全部出爐，但去年前三季統計，例如忠孝、基隆路口就常在十名內，主因是車流量太大。

交通局科長彭志文指出，2020年前十名的車禍事故地點，前三季大概主要位在前十名的，有很多路口是在市民大道上，以及民權和忠孝等路口 ，這些主要是北市東西向的橫貫的重要幹道，車流量相當大。

以忠孝東、基隆路口為例，109年一月開始就一直在十名內，因為車流量相當大，相對的，事故件數就會多。至於檢討方式，因事故件數會增減變化，必須看事故類型，因為像過去改了之後，也許是左轉側撞較多，改完之後，那個類型的人就消失或是減少，如果發現仍還在十名內，就會再去檢討，需要滾動式、持續觀察。

另外，議員陳建銘去年在市政總質詢中，依交通警察大隊109年1至8月的統計事故件數排名，北市多事故路口排名，分別為民權東路六段、民權西路、忠孝東路五段與四段、中山南路，經分析事故，約58%至85%車禍是發生於路口。

事故類型有出五大類，分別是直行擦撞及側撞；左、右轉擦撞及側撞；以及交岔撞、追撞、和穿越側撞。

交通局指出，民權東路六段與瑞光路口、舊宗路口事故多，民權西路則在延平北路、承德路事故多，還有忠孝東路的五段跟基隆路口，在109年一、二、三季大概都在排名的前20名內，已針對這些路口做一些改善。

例如民權東路六段跟瑞光路，透過一些分流指向線、標誌的指引來改善；舊宗路的部分，設導引線，在號誌時間上也有做檢討，在下午尖峰時間實施禁止左轉的一些管制措施。

此外，民權西路、延平北路是聯絡新北的台北橋閘道路口，會增加一些反光提醒，以及提醒機車禁止駛入，減少機車誤闖；忠孝東路五段跟基隆路口，一直列為重點觀察路口，交通局去年特別增設了一些直行車輛注意兩段式左轉車輛的告示牌，以及擴大機慢車待轉區的範圍。