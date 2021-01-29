北美館長人事案 北藝大新媒體藝術系王俊傑接任

台北市政府文化局今天指出，台北市立美術館館長將由國立台北藝術大學新媒體藝術學系主任王俊傑接任，將於2月底至3月初上任。

文化局表示，台北市立美術館館長經由27日市長室遴選會議結果，將由國立台北藝術大學新媒體藝術學系教授兼系主任王俊傑接任。

文化局指出，後續配合校方借調時程，王俊傑將於2月底至3月初上任。

文化局表示，王俊傑畢業於德國柏林藝術學院，1984年開始錄像藝術創作，為台灣新媒體藝術的開創者之一。

王俊傑曾獲雄獅美術新人獎、德國柏林電視塔藝術獎及台新藝術大獎等，作品受邀參加威尼斯雙年展、光州雙年展、台北雙年展、亞太當代藝術三年展、柏林超媒體藝術節及歐洲媒體藝術節等國際性展覽。

王俊傑也曾策劃多項大型當代藝術展覽，包括「漫遊者－國際數位藝術大展」（國美館，2004）、「異響－國際聲音藝術展」（北美館，2005）、「台北雙年展：（限制級）瑜珈」（北美館，2006）、「台北數位藝術節」（當代藝術館，2009）、「再基地：當實驗成為態度」（台灣當代文化實驗場，2018）等。

近年來，王俊傑策劃創作「罪惡之城」、「索多瑪之夜」等科技跨域媒體無人劇場，推動跨領域藝術深具開創性。文化局指出，王俊傑不但在藝術創作上成就豐碩，在組織及行政能力上也有經驗。

文化局表示，王俊傑上任後，除負責督導新建典藏庫房工程外，還有規劃美術園區擴建設計定位；在館務推動上，將強化藝術教育功能及人才培育、與國際間的對話；在推動台灣自我的藝術當代性上，將更有系統地對台灣藝術發展檔案文獻進行整理研究。