中正橋將改建 水快道路往永和匝道將封閉

平時行經中正橋往返台北、永和的民眾要注意，北市府新工處將於30日封閉水源路內車道及水源快速道路外車道，重新施做機車道橋墩柱；2月20日也會封閉水源快速道路接中正橋往永和方向的匝道口，在台北端施做新的上橋引道，從台北上中正橋的民眾須提早改道，避免誤上封閉道路。

中正橋改建工程持續進行中，自2019年起，新工處便進行中正橋改建工程，拆除重慶南路上的高架橋，完成橋墩與鋼梁吊裝。今年則是重新施做台北端引道橋墩作業，完成平面道路整建工程，預計會在明年12月完成新建橋梁主線道通車。

新工處大運工務所主任詹名成表示，1月30日將封閉中正橋下方水源路外側，進行分隔島施工區域圍設作業，施作機車道橋墩柱，白天會封閉一線車道，晚上11點到凌晨5點封閉二線車道，因為還有道路可以行駛，所以用路人不需要改道，只要注意施工範圍，減速慢行即可。

另外，車輛引橋墩柱也預計於2月20日開始進行施工，屆時水源快速道路連接中正橋往永和方向之匝道會完全封閉。詹名成提醒，用路人可改行駛泉州街匝道至汀洲路或福州街，再右轉重慶南路三段上中正橋。

新工處表示，道路封閉後，會在匝道口、泉州街口及周遭道路設置施工告示及宣導牌面提醒用路人匝道封閉及改道相關資訊，避免誤上水源快速道路而須另繞道，以維用路人行車安全及交通順暢。