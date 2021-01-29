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板橋新埔國小地下停車場 預計4月完工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
板橋新埔國小校舍共構地下停車場工程預計今年4月完工，將可提供417個汽車位及72個機車位。圖／新北教育局提供
板橋新埔國小校舍共構地下停車場工程預計今年4月完工，將可提供417個汽車位及72個機車位。圖／新北教育局提供

新北停車不容易，近期又有停車場將啟用，板橋新埔國小校舍共構地下停車場工程預計今年4月完工，將可提供417個汽車位及72個機車位；板橋區大觀段停車場2月開放免費停車1個月；新莊運動公園地下停車場工程則預計2022年6月完工啟用。

新北副市長陳純敬今視察停車場工程，板橋新埔國小創校45年校舍建築已達使用年限，新北新工處分期拆建並共構地下停車場，停車場經費5.99億元獲得前瞻補助1.4億元，目前工程進度達88％，完工後可紓解當地停車需求。

板橋大觀路一段29巷及29巷131弄交叉口、台藝大研究生宿舍後方土地遭占用，新北違建拆除大隊拆除後，新北交通局闢建成大觀段停車場，提供70個小型車停車位及53個機車停車位。

停車管理科代理科長陳明湖說，大觀段停車場將自2月1日起至2月28日止開放免費停車一個月，3月1日起正式營運；汽車臨停每小時20元，月票2500元，機車臨停每次10元，月票120元。

新莊運動公園有舉辦中華職棒比賽的棒球場，一旁的陽光草坪也經常舉辦各式藝文活動，每當有活動就因停車位不足而造成交通動線壅塞，在新北市議長蔣根煌推動下，新北市府爭取到前瞻預算補助，該停車場預計2022年完工。

交通局長鍾鳴時指出，新莊運動公園地下停車場屆時可提供636格汽車、140格機車停車位，但去年7月動工時發現基地電力管線和排水箱涵等相關圖資與事實現況不符，邀請相關單位會勘後，已排除困難進行土方開挖作業。

鍾鳴時說，新莊運動公園地下停車場工程進度約達31%，力拚2022年6月完工，將提供活動賽事期間球迷們停車需求，也能紓緩周遭住戶停車位不足的問題，也將是新北升格以來最大的停車場。

停車場 違建

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