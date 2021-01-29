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球友注意！ 北市河濱球場3月起開始收費

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
河濱公園棒球場、足球場和橄欖球，將從3月起全面收費，收費標準分為白天收取場地費，晚上則需加收照明費用。示意圖／北市工務局水利工程處提供
河濱公園棒球場、足球場和橄欖球，將從3月起全面收費，收費標準分為白天收取場地費，晚上則需加收照明費用。示意圖／北市工務局水利工程處提供

北市河濱公園球經常有組織開班授課進行營利行為，但卻未繳交場地使用費用給市府，排擠到納稅人使用的權利，為避免類似狀況再次發生，體育局表示，針對棒球場、足球場和橄欖球等排他性和獨佔性較高的運動項目，將從3月起全面收費，收費標準分為白天收取場地費，晚上則需加收照明費用。

李再立說，3月1日開始實施「台北市政府體育局開放式運動場地收費基準」，針對棒球場、足球場和橄欖球場開放租借，因為這些運動項目具有排他性和獨佔性，有人使用後其他人就無法使用，如果只是學校社團練習、友誼賽等非營利性質的活動，不列入收費對象。

另外，體育局將整合既有的電子平台，未來讓民眾可以上網申請場地借用，使租借狀況公開透明，也會安排巡查人員隨時檢查，民眾也可撥打1999專線檢舉霸佔行為。

體育局表示，場地開放時間為上午8點至晚上10點，白天收取場地費，晚上則需負擔照明費用，未來棒壘球場白天每小時270元、夜間收費400元，11人制足球場白天收費260元、夜間收費300元，5或7人制足球場白天收費190元、夜間收費250元，橄欖球場白天收費240元、夜間收費250元。

足球 體育 北市

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