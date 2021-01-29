國運籤指盧秀燕2024黑馬 侯友宜：期盼她把角色扮演好

陽明山姜太公道場近日抽出牛年國運籤，解籤暗指國民黨會出現一匹大黑馬，道場主席羅世新在電視談話節目說：台中市長盧秀燕2022、2024年會異軍突起，「有很大機會參選總統大選。」對此，新北市長侯友宜表示，期盼她把自己的角色扮演好。

道場主席羅世新上節目分析國運籤說，台中市長盧秀燕對AIT萊豬事件「正直且中肯的建言」他替盧秀燕卜一個卦，發現她在國民黨是一匹異軍突起的黑馬，可能超越新北市長侯友宜，有機會參選2024年總統大選。

侯友宜今日出席「新泰塭仔圳示範拆除」行動，侯友宜表示，盧秀燕是一個腳踏實在、非常認真的好市長，她在台中市的工作認真踏實，自己非常的敬佩，期待她可以把自己的角色扮演好，做出更多為台中、為國家奉獻的事情。