影／陽管處移置水牛未告知 侯友宜：請相關單位了解

陽明山擎天崗水牛接連死亡，引發民眾關注。新北市動保處在1月26日接獲民眾通報發現有一對水牛母女出現在金山，經查後發現是陽管處將水牛移走但未對外告知，新北市長侯友宜表示，他沒有接到這樣的消息，但會請相關單位深入了解。

動保處指出，有民眾在1月26日通報，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運走，事前未與外界說明，且未知會動保處相關動物運輸移置時間、地點及方式。動保處隔日的27日前往進行金山區訪視2頭水牛釐清病史、健康狀況及防疫事宜。

對於陽管處將水牛運走未公開說明一事，侯友宜表示，目前沒有掌握到確切的消息，不過任何的動物移至金山，他非常歡迎，但是也會請動物保護之家的所有的獸醫去做了解，如何讓這些動物能夠有一個舒適的環境，照顧牠們能夠在新北市樂活，這才是應盡的責任，目前為止，並沒有接到這樣的訊息，也會請農業局、我們的動保處，再做深入的了解。