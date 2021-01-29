聽新聞
test
0:00 / 0:00
過馬路增安全 新北設行人庇護島、XL加大型行人號誌
新北交通局盤點路幅較寬闊及行人易肇事的路段，共施作完成10處「行人庇護島」，另也有「XL加大型」行人號誌燈和延長行人號誌秒數等措施，保障行人穿越路口的安全性。
交通管制工程科長陳建成指出，林口區的文化二路一段與仁愛二路口、樹林區大安路與備內街口都設置行人庇護島，將行人穿越道線退縮至島頭的後方，行人左右兩側都被分隔島包圍，避免駕駛人左轉時因視線死角或內輪差而撞到行人。
除了設置庇護島及退縮行穿線，學童、高齡者行也不能忽視，交通局去年也擴大辦理學校周邊的行人保護或錯開時相，把人、車通行時間分流總計46處，同時增設20處「XL加大型」放大型行人號誌燈及延長行人綠燈。
交通局提醒，請車輛駕駛人行經路口多留心路況「慢、看、停」，行人穿越路口時除應走行穿線外，也須注意行人號誌剩餘秒數及左右來車。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言