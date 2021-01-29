過馬路增安全 新北設行人庇護島、XL加大型行人號誌

新北交通局盤點路幅較寬闊及行人易肇事的路段，共施作完成10處「行人庇護島」，另也有「XL加大型」行人號誌燈和延長行人號誌秒數等措施，保障行人穿越路口的安全性。

交通管制工程科長陳建成指出，林口區的文化二路一段與仁愛二路口、樹林區大安路與備內街口都設置行人庇護島，將行人穿越道線退縮至島頭的後方，行人左右兩側都被分隔島包圍，避免駕駛人左轉時因視線死角或內輪差而撞到行人。

除了設置庇護島及退縮行穿線，學童、高齡者行也不能忽視，交通局去年也擴大辦理學校周邊的行人保護或錯開時相，把人、車通行時間分流總計46處，同時增設20處「XL加大型」放大型行人號誌燈及延長行人綠燈。