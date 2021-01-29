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柯文哲酸政治不是用喊的 侯友宜：管理是重要學問

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
侯友宜今指出，顯現管理是很重要一門學問，不管外面人家看待，新北一定說到做到扛起責任。記者王敏旭／攝影
侯友宜今指出，顯現管理是很重要一門學問，不管外面人家看待，新北一定說到做到扛起責任。記者王敏旭／攝影

春節將近防疫旅館爆滿，新北市長侯友宜指出，新北市民一定有得入住，且支援離島民眾更提供100間給中央，台北市長柯文哲酸侯友宜「政治不是用喊的」。侯友宜今指出，「管理」是很重要一門學問，不管外面人家看待，新北一定說到做到「扛起責任」。

柯文哲日前被議員問到新北能保證市民有防疫旅館，柯文哲笑說，新北市才1000多個房間，而且政治不是用喊的，要很務實可以做到，新北市才1000多個房間而已，怎麼保證一定有防疫旅館住。

侯友宜今在防疫會議指出，不管外面聲音如何看待，認為新北做不到，也認為房間旅館數只有1500多間沒辦法做到這工作，新北觀旅局是有段落、有步驟、集中調整，完全一個房間不浪費集中式調配，過程中沒有浪費。

侯友宜說，新北不但可以支應新北市，也可以提供給離島民眾，還可以支援中央100間，顯現管理是很重要一門學問，現在除了不斷擴充防疫旅館數量，更重要是讓防疫旅館業者同心齊力，按照新北的步驟來打這場防疫。

侯友宜表示，防疫只有上下一心、同心齊力就能渡難關，新北房間數沒有幾千間，仍可以做到支援別人，做事有方法有步驟，不管外面人家看待，新北一定說到做到、一定扛起責任。

新北觀旅局長張其強說，新北防疫旅館每天使用3、40間，因春節、一人一戶措施，幾乎暴增3倍至120間以上，不過目前需求已趨於緩和，但在吃緊時間仍保持每天90間以上的空房，同時支援金門，馬祖，澎湖3個外島。

張其強表示，新北在防疫旅館預約平台，用分段、分流、機動調派、有效管理，從目前入住狀況與陳情電話反映，新北做到每名市民都能安心、安全回家過年，絕不是有人所謂的「只是用喊的」。

防疫旅館 侯友宜

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