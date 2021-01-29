金山好物春節禮盒結合5大在地特色品牌 單月熱銷4百盒

為振興金山在地產業並支持在地青農創生發展，金山區公所與民間組織「北海創生青年論壇」，推動的「金山好物集」網羅在地好物，在年節前推出金山好物集聯名年節示範禮盒，以金山各熱門景點為形象設計，以行動支持在地特色產業，促進地方產業及觀光發展，單月熱銷4百多盒。

金山好物春節禮盒結合在地彩田米、甘薯片、海產及香草蛋捲等5項金山特色農漁特產，春節禮盒1箱500元，1月起，透過區公所管道試賣，反應熱烈，預計今年4月份起於將正式於金山漫遊營運基地及合作通路販售，會有更多的組合和選擇，可搜尋「金山好物」查詢。

金山區長廖武輝說，金山面山臨海，有肥沃火山土壤的六股平原加上大屯山系清澈水源，為金山孕育出優質的稻米、甘藷等特色農作物，這次的金山好物年節禮盒囊括金山在地的優質產品，並以推廣金山在地觀光的形象設計讓消費者可以更認識金山的著名景點，搭配青春山海線形象品牌置入，為金山在地產業及推動北海岸觀光注入一份心力。

北海創生執行長賴家華表示，在青年返鄉的浪潮下，在金山地區已有不少青年返鄉或移居金山，在這個過程中有許多的困境及挑戰是許多人無法得知的，由民間組織北海創生青年論壇發起所推動的金山好物，媒合區域內熱門景區及旅宿業者，網羅金山的在地好物，透過觀光與地方產業結合拓展行銷。