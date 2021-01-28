影／金門縣定古物瓊林彩繪門神 複刻板將展出

歷經近20個月，國內文資界首例，由國內著名油畫教授臺灣師範大學美術系陳淑華教授以傳統古法復原完成瓊林蔡氏家廟（大宗）與新倉上二房十一氏宗祠的2對四扇新門神，今日進駐位於沙美的歷史民俗博物館，嶄新的門神圖像從線稿確認及色彩鋪設，均具嚴謹考證，可以看到很多細節的呈現，不少民眾也到場拍照留念，直呼真的是栩栩如生。

文化局在103年辦「瓊林蔡氏祠堂彩繪調查研究與維護計畫」案，發現2對門神彩繪顏料有鉛丹、砷銅綠、鋅白等，並從砷銅綠顏料，推論這可能1840年後至1900年之間，是臺灣目前唯一使用此顏料之最早門神。

文化局指出，陳淑華承接此案，為達更好效果，採用臺灣檜木老件做為門板，並以1麻7灰嚴謹工法製作（原件並無披麻捉灰)，還親赴日本採購批麻布與礦物顏料原材磨製礦物顏料，由於2對門神的圖像有太多佚失，即使經過彩繪調查與紅外線攝影，仍不足，陳淑華還邀台灣寺廟彩繪宗師人稱「阿男師」擔任顧問。

陳淑華在確認門神圖像線稿的過程，反覆推敲參考數百幀門神圖像，她提及，金門的比較像潮汕門神，針對「短鬚」、「倒掛獅頭」等圖案及潮汕漆畫顏料與調色的比較研究，她提及，潮汕門神在圖案方面的特色，在於善用吉祥及織錦圖案，細細描繪讓每個局部如同各自成畫之外，用滿板的畫法以「一夫當關」之意，讓大鬼小鬼均無法進入，而家廟的門神則多以慈祥為主，不似寺廟的威猛以免嚇跑祖先。

文化局長許正芳表示，瓊林家廟的四扇彩繪門神原件，無論在基底材或是彩繪層均已老化劣化嚴重，但門神彩繪獨特的表現技法與美學風格，具有相當高的藝術價值，以嚴謹的「工藝再製」臨摹，不單只是再現門神彩繪的外在造型與風華，同時具復原保存原有工藝美學的意義。