汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

儘管不是休假日，但是好天氣，沿岸步道上還是擠了不少來賞花的人，汐止的康誥坑溪這幾年花況越來越好，富士櫻、山櫻花，桃紅色、粉色花朵都在盛開中，爭妍比美，風景好漂亮，吸引好多民眾邊散步邊賞花，更多人是拿起手機忙著拍照，而新北市議員張錦豪、汐止區長也來賞花，也不免俗的，在今年新增的櫻花季打卡點拍照。

文化里長余寶聰說，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，另外，在活動中心前的小橋以及中間的文化橋，也會裝上文化櫻花季的燈，而今年的花況，因為這幾天氣候回升，這禮拜到下禮拜會陸續盛開，歡迎不管是外地來的或是本地來的也好來賞櫻的時候，大家要注意安全，最好是搭乘大眾運輸工具，火車的話可以坐到汐科站，搭公車的話可以搭到連興街站下車走進來，因為週邊停車位有限，來賞花不要為了停車問題或塞車問題而掃興。

市議員張錦豪指出，長期以來余寶聰里長一直致力於櫻花的種植還有維護，包括白天或是晚上賞夜櫻，都是新北市獨一無二，櫻花正在盛開中，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

汐止區長陳健民表示，文化里福興宮旁邊的康誥坑溪櫻花步道，在地里長余寶聰已經照顧十幾年了，花況真的不錯，防疫期間大家除了做好防疫措施，也可以到戶外來走一走，保持社交距離做好防疫措施，也能來欣賞櫻花美景。