快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，步道增添了一處打卡點，吸引好多人散步賞花。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，步道增添了一處打卡點，吸引好多人散步賞花。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

儘管不是休假日，但是好天氣，沿岸步道上還是擠了不少來賞花的人，汐止的康誥坑溪這幾年花況越來越好，富士櫻、山櫻花，桃紅色、粉色花朵都在盛開中，爭妍比美，風景好漂亮，吸引好多民眾邊散步邊賞花，更多人是拿起手機忙著拍照，而新北市議員張錦豪、汐止區長也來賞花，也不免俗的，在今年新增的櫻花季打卡點拍照。

文化里長余寶聰說，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，另外，在活動中心前的小橋以及中間的文化橋，也會裝上文化櫻花季的燈，而今年的花況，因為這幾天氣候回升，這禮拜到下禮拜會陸續盛開，歡迎不管是外地來的或是本地來的也好來賞櫻的時候，大家要注意安全，最好是搭乘大眾運輸工具，火車的話可以坐到汐科站，搭公車的話可以搭到連興街站下車走進來，因為週邊停車位有限，來賞花不要為了停車問題或塞車問題而掃興。

市議員張錦豪指出，長期以來余寶聰里長一直致力於櫻花的種植還有維護，包括白天或是晚上賞夜櫻，都是新北市獨一無二，櫻花正在盛開中，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

汐止區長陳健民表示，文化里福興宮旁邊的康誥坑溪櫻花步道，在地里長余寶聰已經照顧十幾年了，花況真的不錯，防疫期間大家除了做好防疫措施，也可以到戶外來走一走，保持社交距離做好防疫措施，也能來欣賞櫻花美景。

櫻花季 汐止 賞花

延伸閱讀

陽明山花季開跑！夢幻櫻花率領白色海芋、繡球花綻放　賞花攻略一次看

茶水、洗手間改造 汐止公所營造溫馨空間

搭公車賞櫻花巷！陽明山「平菁街櫻花」大爆發，最佳花期＋拍攝亮點＋交通攻略

汐止白雲里募集愛心 發紅包、物資好過年

相關新聞

國3土城北交流道匝道口位置確定 2023年動工

國道3號增設北土城交流道去年6月通過可行性評估，最快2027年可完工。高公局指出，目前已確定將土城交流道匝道口位置設於金...

新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

新北捷運公司董事長陳建宇1月26日任期屆滿，新北市府發言人蔣志薇指出，新北市副市長吳明機將轉任新北捷運公司董事長，預計明日董事會就能確認，至於副市長職缺目前尚未有人選。吳明機也成為侯團隊首名調動的副市長。

施比受有福 瑞工雙電再生營為國中更新電腦

瑞芳高工與宜鼎教育基金會舉辦「手理創價、雙電再生」營隊第四屆，除了將民眾愛心捐贈的風扇、吹風機等電氣進行修理，捐給家扶中心的弱勢家庭外，今年更蒐集欽賢國中的舊式電腦，進行修理及更新，回饋故鄉，同時提升學生修理機械的能力。

瑞芳明燈托老中心慶圍爐 八旬老翁揮毫秀書法

瑞芳區明燈公共托老中心在市府補助下，近幾年服務不少經濟弱勢的失能、失智長者，昨(27)日32位長者提前慶祝新年圍爐，由家屬、志工準備佳餚，瑞芳區公所也帶來摸彩禮物前來關心，而八旬長者何金柱也大秀書法，揮毫寫春聯送上祝福。

汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

汐止警強力取締路口違規 保障用路人安全

歲末年終，民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，汐止警分局今(28)日起針對大同路1段與新台五路口等多處較易肇事路口，未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、機車行駛禁行機車道等進行強力取締，以保障用路人安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。