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國3土城北交流道匝道口位置確定 2023年動工

聯合報 / 記者張睿廷王敏旭吳亮賢張哲郢／新北即時報導
高公局表示，土城北交流道匝道口完工後，也會將周邊道路擴寬成6線道，紓解周邊交通。圖／高公局提供
高公局表示，土城北交流道匝道口完工後，也會將周邊道路擴寬成6線道，紓解周邊交通。圖／高公局提供

國道3號增設北土城交流道去年6月通過可行性評估，最快2027年可完工。高公局指出，目前已確定將土城交流道匝道口位置設於金城路二段61巷對面，預計2月底前報給內政部審核，若順利通過，最快年中辦理公展，向民眾宣布確切地點，預計2023年10月動工。

北土城交流道案歷經多年爭取，被交通部退件7次，行政院長蘇貞昌2020年6月至土城視察時宣布，將斥資30億增設交流道，紓解當地居民塞車之苦。

新北市議員廖宜琨說，現在北土城清水交流道匝道出口位置已經確定，而這塊地周邊有醫院、重劃區，地方人口也不斷增加，擔憂未來出現塞車狀況，建議政府至少要將現行的雙向4線道拓寬成6至8線道。

新北市議員江宜臻指出，北土城交流道在地方有兩極意見，花費如此多經費，是否能真正紓緩土城、中永和交通，有待觀察；另外北土城交流道設置後，交通號誌都要重新規畫，避免平面出現交通問題。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺說，北土城清水交流道匝道出口的細部設計未定案，過去規畫匝道以高架方式銜接到金城路，但會遇到捷運萬大線，高公局與相關單位討論後，目前已確定改平面方式。

吳政諺表示，有請高公局評估出口的服務品質與號誌秒數分配，先前評估過後服務水準還能達到D級（共6等級A至F，A最優），出口位置離醫院還有一段距離。

高公局回應，北土城交流道已確定會設置在金城路二段61巷對面，屆時新北市政府也會將金城路從雙向4車道擴建成雙向6車道，紓解車流；另外交通部在規畫前也已做好評估，有信心能藉由北土城交流道來紓解中和、土城流交道的塞車情形。

高公局強調，今年2月底前會將交流道路權設計圖送至內政部審核，由營建署城鄉發展分署辦理都市計畫變更作業及用地徵收取得，預計2023年10月動工，2027年完工。

新北城鄉局長黃國峰補充，北土城清水交流道土地目前徵收範圍仍未定，可能會影響到土城暫緩發展區、土城彈藥庫的區段徵收，這2個區段徵收的都市計畫都在內政部審議中，預計今年審定後公展，都市計畫則待明年發布實施。

土城北交流道匝道口已確定設置在金城路二段61巷對面，預計2023年動工。圖／高公局提供
土城北交流道匝道口已確定設置在金城路二段61巷對面，預計2023年動工。圖／高公局提供

塞車 內政部

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