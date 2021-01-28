土城居民抗議萬大線彎進金城公園 與市府爆口角衝突

新北市推動土城行政園區公辦都更，但地方居民不滿市府想將金城公園納入行政園區，又想要蓋萬大線捷運，破壞地方環境，影響土城國小學生上課權益。新北市城鄉局指出，經民眾反應後，土城行政園區已排除金城公園，將面積從2.19公頃調整為1.43公頃；台北市捷運局則回應，萬大線只會占用金城公園434平方公尺土地，且完工後會把施工時移植的70棵樹木移回公園，將影響降到最低。

土城居民認為市府一下要把金城公園納入土城行政園區，一下又要將捷運蓋到金城公園，根本不顧地方居民意見，昨日下午號召時代力量新北黨部、土城國小家長自救會、金城公園綠地保留自救會、綠黨等單位前往新北市城鄉局的都審會上抗議。

五號公園社區自救會黃志銘表示，捷運萬大線本來設置在道路上，後來卻改變設計，彎進金城公園內，要移植的樹木高達70株，「這是一種破壞綠地的設計，擾民、傷童又不安全的設計」，更別提捷運噪音還會影響到周邊土城國小學生的受教權益。

土城國小家長陳小姐說，捷運未來通車後，每10分鐘就會有一輛列車經過，到時噪音一定會影響到孩子的受教權，希望政府能夠更改設計，不要讓列車經過金城公園。

新北市城鄉局表示，經民眾反應後，已決定排除金城公園在土城行政園區規畫內，不會影響到周邊環境，請民眾放心。

台北市捷運局表示，萬大線G11站因落墩問題才更改設計，將路線改走金城公園，由於這裡是公有地，不須徵收土地，對地方影響較小。