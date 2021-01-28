全台灣首創 淡水公所「隨身消毒酒精筆」超夯

為讓防疫宣導品更加方便及有效，淡水區公所員工發揮創意，將原子筆中5cc的空間容量，將酒精裝進去，並將筆蓋換成噴頭，如此可以隨時噴兩下，進行消毒相當方便，還可以書寫。此創意的「隨身消毒酒精筆」是全台灣首創，許多民眾打爆公所電話，詢問度爆表。

淡水區長巫宗仁表示，其實這樣的結合算是全台灣首創，不僅是可以達到消毒防疫效果，也可以隨身攜帶，符合市政府與中央所宣導的隨身帶酒精消毒的作法，不過最初這樣的產品，先前就有廠商，將原子筆結合化妝水隨時噴灑的作法，已有先例，這次公所只是改成裝入酒精，就是為了達到防疫效果。

區長巫宗仁指出，這隻消毒筆不只是可以書寫，噴酒精消毒，將筆頭收起來還可以當按電梯按鈕的工具，可說是一筆多用，最後酒精用完還可以自行填充相當方便。

現在民眾詢問度非常高，區長巫宗仁只能說因為數量有限，這只會在公所相關的活動中做為宣導品，並沒有公開放送給大家，也請民眾要多加注意，不過這樣的設計創意發想，公所也希望各界也能夠一起來推廣，讓防疫更便利。