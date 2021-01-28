快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台灣首創 淡水公所「隨身消毒酒精筆」超夯

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所員工創意的「隨身消毒酒精筆」是全台灣首創，許多民眾打爆公所電話，詢問度爆表。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所員工創意的「隨身消毒酒精筆」是全台灣首創，許多民眾打爆公所電話，詢問度爆表。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓防疫宣導品更加方便及有效，淡水區公所員工發揮創意，將原子筆中5cc的空間容量，將酒精裝進去，並將筆蓋換成噴頭，如此可以隨時噴兩下，進行消毒相當方便，還可以書寫。此創意的「隨身消毒酒精筆」是全台灣首創，許多民眾打爆公所電話，詢問度爆表。

淡水區長巫宗仁表示，其實這樣的結合算是全台灣首創，不僅是可以達到消毒防疫效果，也可以隨身攜帶，符合市政府與中央所宣導的隨身帶酒精消毒的作法，不過最初這樣的產品，先前就有廠商，將原子筆結合化妝水隨時噴灑的作法，已有先例，這次公所只是改成裝入酒精，就是為了達到防疫效果。

區長巫宗仁指出，這隻消毒筆不只是可以書寫，噴酒精消毒，將筆頭收起來還可以當按電梯按鈕的工具，可說是一筆多用，最後酒精用完還可以自行填充相當方便。

現在民眾詢問度非常高，區長巫宗仁只能說因為數量有限，這只會在公所相關的活動中做為宣導品，並沒有公開放送給大家，也請民眾要多加注意，不過這樣的設計創意發想，公所也希望各界也能夠一起來推廣，讓防疫更便利。

酒精 淡水

延伸閱讀

國軍市府共同防疫 鄭文燦：指揮官家有喜事仍不忘公務

工地淤泥沒處理就排放 淡水公司田溪一片黃

疫情趨嚴 竹縣各車站大消毒 即日起醫院全面禁止探病

疫情升溫 淡水區公所停辦春節燈飾活動

相關新聞

國3土城北交流道匝道口位置確定 2023年動工

國道3號增設北土城交流道去年6月通過可行性評估，最快2027年可完工。高公局指出，目前已確定將土城交流道匝道口位置設於金...

新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

新北捷運公司董事長陳建宇1月26日任期屆滿，新北市府發言人蔣志薇指出，新北市副市長吳明機將轉任新北捷運公司董事長，預計明日董事會就能確認，至於副市長職缺目前尚未有人選。吳明機也成為侯團隊首名調動的副市長。

施比受有福 瑞工雙電再生營為國中更新電腦

瑞芳高工與宜鼎教育基金會舉辦「手理創價、雙電再生」營隊第四屆，除了將民眾愛心捐贈的風扇、吹風機等電氣進行修理，捐給家扶中心的弱勢家庭外，今年更蒐集欽賢國中的舊式電腦，進行修理及更新，回饋故鄉，同時提升學生修理機械的能力。

瑞芳明燈托老中心慶圍爐 八旬老翁揮毫秀書法

瑞芳區明燈公共托老中心在市府補助下，近幾年服務不少經濟弱勢的失能、失智長者，昨(27)日32位長者提前慶祝新年圍爐，由家屬、志工準備佳餚，瑞芳區公所也帶來摸彩禮物前來關心，而八旬長者何金柱也大秀書法，揮毫寫春聯送上祝福。

汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

汐止警強力取締路口違規 保障用路人安全

歲末年終，民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，汐止警分局今(28)日起針對大同路1段與新台五路口等多處較易肇事路口，未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、機車行駛禁行機車道等進行強力取締，以保障用路人安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。