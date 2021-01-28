汐止警強力取締路口違規 保障用路人安全

汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，今年比較特殊的就是在左岸兩側也都裝了夜櫻的燈，增加浪漫的氣氛，並且新設置打卡點，歡迎大家來到汐止最具代表性的賞櫻步道散步賞花，逛完櫻花步道還可以到前面的土地公廟福興宮拜拜，是不錯的旅遊行程。

2021-01-28 21:14