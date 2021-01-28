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汐止警強力取締路口違規 保障用路人安全
歲末年終，民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，汐止警分局今(28)日起針對大同路1段與新台五路口等多處較易肇事路口，未依規定讓車、轉彎未依規定、行人未依規定穿越道路、搶越行人穿越道、機車行駛禁行機車道等進行強力取締，以保障用路人安全。
汐止警分局表示，自110年1月28日起至2月3日止，配合執行「肇因防制強化執法專案」並針對下列交通違規情形加強取締：1. 未依規定讓車。2. 轉彎未依規定。3. 行人未依規定穿越道路。4. 搶越行人穿越道。5. 機車行駛禁行機車道。
汐止警方呼籲駕駛車輛務必注意並遵守現場標誌、標線、號誌規定，路口轉彎時，一定要注意A柱後方視線死角，確認安全後再通過，並多禮讓行動不便者及學幼童，勿貪一時之快造成終生遺憾；行人過馬路也要遵守規定使用行人穿越道，勿闖紅燈或擅自跨越分隔島；警民一同維護用路者安全，為保障行車平安更盡一份心力。
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