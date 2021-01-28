瑞芳明燈托老中心慶圍爐 八旬老翁揮毫秀書法

瑞芳區明燈公共托老中心在市府補助下，近幾年服務不少經濟弱勢的失能、失智長者，昨(27)日32位長者提前慶祝新年圍爐，由家屬、志工準備佳餚，瑞芳區公所也帶來摸彩禮物前來關心，而八旬長者何金柱也大秀書法，揮毫寫春聯送上祝福。

瑞芳明燈公共托老中心主任周倩蘋表示，明燈托老中心自成立以來每年都會搭配節慶舉辦活動，今天因為是新年圍爐，特別教導長輩搭配音樂演奏手搖鈴、響板、鑼鼓並舞獅，雖然這裡的長者以失智者居多，但透過平常的輔導訓練，可以延緩病情，甚至能有精彩表演與一般人無異。

瑞芳區長施玉祥表示，今天除了看到熱鬧的樂器表演，還有八旬的何金柱阿伯揮毫寫書法，因為曾開設中藥行要寫藥帖，何阿伯的書法技術相當了得，就算年紀大了也能隨心所欲地發揮，很感謝長者們活潑的參與，也贈與手寫春聯供公所張貼，這次也帶來紅豆湯圓與摸彩獎品，希望長輩們都能平安健康與家人團圓過好年。