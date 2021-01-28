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施比受有福 瑞工雙電再生營為國中更新電腦

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳高工與宜鼎教育基金會舉辦「手理創價、雙電再生」營隊，蒐集欽賢國中的舊式電腦，進行修理及更新，回饋故鄉。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工與宜鼎教育基金會舉辦「手理創價、雙電再生」營隊，蒐集欽賢國中的舊式電腦，進行修理及更新，回饋故鄉。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳高工與宜鼎教育基金會舉辦「手理創價、雙電再生」營隊第四屆，除了將民眾愛心捐贈的風扇、吹風機等電氣進行修理，捐給家扶中心的弱勢家庭外，今年更蒐集欽賢國中的舊式電腦，進行修理及更新，回饋故鄉，同時提升學生修理機械的能力。

宜鼎國際教育基金會董事長羅文祈表示，瑞芳高工四年前至今秉持著「施比受更有福」理念，與宜鼎國際教育基金會合作營隊，發揮機械、電機、資訊科系學生的才能，將壞掉電器重新修理，回饋社會，包括服務範圍擴及基隆、七星區、東北角四區的家扶中心，還有瑞芳當地的欽賢國中都受惠，而今年也有星雲教育基金會和3481地區台北一甲扶輪社的全力支持，讓學生的愛心服務更加順利。

欽賢國中校長林才乂表示，欽賢國中分別擁有九份本部、南雅分部，山區海邊兩個校區，因距離遙遠，兩校區的設備只有一套，難以彼此支應，很感謝透過這次營隊新增的電腦維修課程，更新並增添了欽賢國中的電腦設備，以瑞芳高工技職教育成果造福偏鄉學校的科技教育。

瑞芳高工校長顏龍源表示，去年的雙電再生營隊便曾嘗試維修電腦贈與瑞芳國中，其中有學生受惠後畢業來到瑞芳高工就讀，並開心參加這次營隊，也有營隊第一屆的學長王柏皓返校當業師分享經驗，讓今年營隊更添多樣情懷。

此次營隊，從源頭愛心人士捐獻廢棄家電、電腦，來到瑞芳高工由基金會與校方輔導學生進行修理，而後藉由家扶中心、學校帶回再利用，愛心的循環，不僅環保也磨練學生耐心與專注力，從下定勇氣拆開電器後，努力為「維修完好」做負責，一步一步增加對機械修理的信心與興趣，未來不僅生活上實用，還能更加深對機械、資訊領域的探索，更從小培養社會服務的精神，以技造福、手理創價。

瑞芳 愛心

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