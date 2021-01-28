北市府要求果菜批發市場人員 戴口罩才能交易

台北第一果菜批發市場有人員未戴口罩，台北市市場處今天表示，要求台北農產公司採取3措施，包含向拍賣員、理貨員、承銷人宣導戴口罩勤前教育，若未戴口罩，不可進場交易。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染疫情升溫。台北市議員接獲民眾陳情，指稱第一果菜批發市場內承銷人、拍賣員等，皆未戴口罩。

北市府市場處今天發新聞資料表示，凌晨派員至第一果菜批發市場稽查，現場人員多數戴口罩，有10人未戴口罩，勸導後立即配戴。

市場處要求台北農產公司採取3項措施，包含向拍賣員、理貨員、承銷人勤前教育時，宣導戴口罩，若未戴口罩者，不可進場交易。

市場處表示，拍賣場及零批場等主要出入口，要派員舉牌、透過廣播加強宣導戴口罩；自1月27日晚間起至春節前，北農要派員督導查核，拍賣區、零批場有人未戴口罩，立即通報主管到場稽查。

市場處指出，第一果菜批發市場從去年12月起配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，此場域非中央公告八大場所，且不是封閉式場所，但為避免群聚風險，已告知台北農產公司要求場內人員要全面戴口罩。

市場處表示，若有人未依規定戴口罩，經勸導不聽，可依法裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下。

北農公司總經理翁震炘指出，會派員加強巡場宣導，且承銷人、拍賣員未戴口罩不得入場，若防疫政策升級，將統一管制出入口及設體溫熱顯像儀。