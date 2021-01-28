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北市消防推全民守護者APP 縮短急救空窗期

中央社 / 台北28日電

為有縮短救護車抵達前的急救空窗期，台北市消防局和雲林縣合作共推「全民守護者」APP，並於今天正式上線，同時表揚北市3名曾接獲APP召喚並實際到場急救的3名守護者。

消防局與中保關懷社會福利基金會今天舉辦「全民英雄 心動救援」記者會，同時發布台北市與雲林縣共推「全民守護者」APP合作案正式上線，未來也將和更多縣市合作。

活動還邀請3名曾接獲「全民守護者」APP召喚並實際抵達現場進行急救的守護者，予以公開表揚，包含台灣大車隊司機、台北市警察局中山分局圓山派出所警員及生命之星救護車有限公司救護技術員。

消防局表示，台北市去年下半年選定100輛台灣大車隊計程車放置自動體外除顫器（AED），為全台首創也是AED進入移動世代的創舉，台灣大車隊司機只要接獲「全民守護者」APP任務通知後，即可主動攜帶AED趕到現場救援，更有效率縮短救護車抵達前的急救空窗期。

據國外研究顯示指出，召喚志願者施救的APP在心肺復甦術（CPR）及電擊率皆有極大助益，特別是救護車反應時間較久的地區效益更顯著，消防局說，因此台北市自去年起開始規劃與雲林縣分享「全民守護者」APP，期待其能發揮更大效益讓更多家庭免於破碎。

消防局指出，「全民守護者」APP自民國108年起啟用至去年底止，其下載量達2萬6000餘人，啟動案件共計429件；依據台北市統計資料顯示，突發呼吸心跳停止的人，有接受旁觀者CPR的存活率為無旁觀者CPR的2倍。

猝死病患的現場急救宛如和時間賽跑的接力賽，消防局說，發現者立即報案為第1棒，旁觀者儘快介入急救與去顫電擊為第2棒，火速趕到現場的救護人員則是第3棒，這3棒必須環環相扣、緊密接合，才能挽回寶貴生命。

北市 救護車 CPR

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