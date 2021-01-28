新北多起磁磚剝落事件 民眾當心被罰30萬

受到東北季風增強影響，北部今日起氣溫驟降，新北市工務局透露，在先前兩波寒流中，不到1周就發生10起磁磚剝落事件，請民眾留意自家建築外觀，若磁磚剝落造成傷亡，最高可罰到30萬。

工務局統計1月13至18日期間，接獲10起外牆磁磚掉落通報，其中位於板橋重慶路的大樓，就因磁磚剝落砸傷人被開罰6萬，由大樓管委會吸收，目前該大樓已修復剝落現象。

依照建築法第77條規定，建築物所有權人應善盡管理維護責任，如有磁磚剝落危險，應自行排除並修復改善，否則可處6萬以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰；如造成民眾傷亡，更將另負相關民刑事責任。

工務局表示，磁磚在短時間氣溫變化大的情況會有剝落情形，如有發現外牆磁磚隆起或即將剝落的情況，務必立即排除或洽專業廠商處理，避免受罰及影響用路人安全。

至於磁磚剝落的責任歸屬範圍，以大樓來講會由管委會負責，沒有管委會的公寓則會依照剝落的樓層推定責任。寒流再次來襲，工務局特別提醒民眾該留意自家建築，除自行找廠商修復外，亦可透過市話撥打1999通報或聯繫當地區公所或警察局協助處理。