快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1老翁獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北多起磁磚剝落事件 民眾當心被罰30萬

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市工務局提醒民眾氣溫溫差大易有建築磁磚剝落現象，回家或出門需多留意。圖／新北市工務局提供
新北市工務局提醒民眾氣溫溫差大易有建築磁磚剝落現象，回家或出門需多留意。圖／新北市工務局提供

受到東北季風增強影響，北部今日起氣溫驟降，新北市工務局透露，在先前兩波寒流中，不到1周就發生10起磁磚剝落事件，請民眾留意自家建築外觀，若磁磚剝落造成傷亡，最高可罰到30萬。

工務局統計1月13至18日期間，接獲10起外牆磁磚掉落通報，其中位於板橋重慶路的大樓，就因磁磚剝落砸傷人被開罰6萬，由大樓管委會吸收，目前該大樓已修復剝落現象。

依照建築法第77條規定，建築物所有權人應善盡管理維護責任，如有磁磚剝落危險，應自行排除並修復改善，否則可處6萬以上30萬元以下罰鍰，並得連續處罰；如造成民眾傷亡，更將另負相關民刑事責任。

工務局表示，磁磚在短時間氣溫變化大的情況會有剝落情形，如有發現外牆磁磚隆起或即將剝落的情況，務必立即排除或洽專業廠商處理，避免受罰及影響用路人安全。

至於磁磚剝落的責任歸屬範圍，以大樓來講會由管委會負責，沒有管委會的公寓則會依照剝落的樓層推定責任。寒流再次來襲，工務局特別提醒民眾該留意自家建築，除自行找廠商修復外，亦可透過市話撥打1999通報或聯繫當地區公所或警察局協助處理。

建築 修復

延伸閱讀

新北「牛好日子」春聯 即日起至市府、公所領取

新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

港府突擊封區強檢330人僅揪1確診 挨轟勞民傷財

女童校外教學奔跑昏倒 新北消攜手校護救回一命

相關新聞

新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

新北捷運公司董事長陳建宇1月26日任期屆滿，新北市府發言人蔣志薇指出，新北市副市長吳明機將轉任新北捷運公司董事長，預計明日董事會就能確認，至於副市長職缺目前尚未有人選。吳明機也成為侯團隊首名調動的副市長。

新北多起磁磚剝落事件 民眾當心被罰30萬

受到東北季風增強影響，北部今日起氣溫驟降，新北市工務局透露，在先前兩波寒流中，不到1周就發生10起磁磚剝落事件，請民眾留...

新北「牛好日子」春聯 即日起至市府、公所領取

2021辛丑牛年即將到來，新北秘書處以「牛好日子」為主題，製作春聯、福袋、幸福牛車佈置，新北市長侯友宜指出，「牛好日子」...

中和南勢角聯外交通不足 擬闢東西聯外道路

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區超過10萬人口，卻僅有南山路及興南路2條主要聯外道路，每到尖峰時刻總是塞車。立法委員...

年節前後北車湧人車 北市警快閃舉牌「送交安福袋」

年節將至，台北車站周遭將湧入大量人車，轄區中正一分局警方近期特別規劃隨機快閃行動，到北車周邊路口舉牌宣導交通安全，呼籲民...

春節連假將屆 北市3階段交通管制措施

台北市交通局今天表示，春節連假將屆，已規劃3階段交通管制措施。預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。