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中和南勢角聯外交通不足 擬闢東西聯外道路
新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區超過10萬人口，卻僅有南山路及興南路2條主要聯外道路，每到尖峰時刻總是塞車。立法委員江永昌及新北市府向中央爭取經費，耗資700萬啟動南勢角聯外道路整體規劃構想研究，目前擬朝「新闢東西向聯外道路」規畫。
江永昌指出，南勢角地區人口多達10萬5436人，每天晨峰、昏峰有密集通勤需求，但因為早期規畫不良，造成嚴重的交通壅塞。繼去年九月在行政院辦理規畫研究期初報告後，26日再由行政院政委吳澤成邀集交通部高公局、公路總局、路政司、內政部營建署、工程會、新北市府等單位，召開期中報告會議。
江永昌表示，會中針對新北市府初步提出的幾個構想進行討論，希望找出最具可行性也最能有效紓緩交通的解方，以目前市府提出的方案中，「新闢東西向聯外道路」最為可行，擬透過開挖隧道的方式，建構以興南路為中心的南勢角地區第二路廊，可望有效降低南山路及興南路的交通流量。
另外，江永昌也提出遷移北二高中和交流道旁高壓電塔的構想，希望藉此增設匝道，降低土城、新店雙向來車需要匯流的風險。相關規畫由新北市府委由顧問公司修正中，將納入修正意見後，再於期末報告中審查。
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