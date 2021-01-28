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新北「牛好日子」春聯 即日起至市府、公所領取

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，「牛好日子」春聯可使用國、台、英3種語言方式發音，即日起可至市府、公所索取。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜指出，「牛好日子」春聯可使用國、台、英3種語言方式發音，即日起可至市府、公所索取。記者王敏旭／攝影

2021辛丑牛年即將到來，新北秘書處以「牛好日子」為主題，製作春聯、福袋、幸福牛車佈置，新北市長侯友宜指出，「牛好日子」春聯可使用國、台、英3種語言方式發音，即日起可至市府、公所索取。

新北秘書處在市府大廳打造有「幸福牛車」佈置，同時還有「彩蛋機」數位拜年防疫零接觸，只要在裝置輸入手機號碼，獲取含有QR Code的簡訊，透過裝置掃描可獲得永續小物，每日限量100份共3000份，至3月7日止。

侯友宜說，國語的「牛好日子」就是祝福牛年諸事平安順心，同時也是「扭好日子」，希望可以扭轉運勢，讓疫情在牛年回到正軌；英語的牛發音似NEW，春聯也將牛與NEW字結合，祝福每天都是嶄新的「New好日子」。

侯友宜也說，春聯「牛好日子」的「子」藏有牛尾巴，且牛跟有的台語發音相似，同樣是祝福所有人從牛頭到牛尾每天都「有好日子」。

另外春節福袋外袋設計成充滿乳牛紋路，侯友宜指出，象徵牛年事事「乳」意，內卡正面有隻充滿衝勁的喜氣紫牛，身上裝飾著剪紙「春」字，「牛春」用臺語來唸就是「有剩」，象徵年年有餘，有歡喜豐收的一年。

秘書處說，今年春聯由新北書法家許志芳與台藝大聯合創作，民眾可至市府一樓、29個區公所索取春聯，來市府時也能參觀，以幸福滿牛車的概念打造的車體，車內也以招財金幣構成的「牛力爆發」槓鈴裝置，呼應新北舉辦的全運會。

春聯 侯友宜

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