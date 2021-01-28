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年節前後北車湧人車 北市警快閃舉牌「送交安福袋」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝
員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝

年節將至，台北車站周遭將湧入大量人車，轄區中正一分局警方近期特別規劃隨機快閃行動，到北車周邊路口舉牌宣導交通安全，呼籲民眾遵循「路口淨空」、「禮讓行人」的用路概念，避免交通壅塞影響返鄉路途。

警方表示，台北車站是台北市重要交通樞紐，依照歷年經驗，春節假期前後將湧入大量採買年貨及返鄉人車潮，其中又以忠孝西路負載車潮為最大量，為保持車站周邊交通順暢，轄區中正一分局警方年節前隨機進行快閃宣導行動，預先提醒民眾遵守交通規則及指揮。

中正一分局表示，快閃行動主要出現在忠孝東、西路及市民大道沿線，由員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道，不僅象徵在路口發放「紅色大福袋」，讓民眾將「安全」和「順暢」帶回家，既醒目又喜氣，也希望藉此吸引用路人目光，強化正確的用路概念。

警方提醒，年節將至，民眾飲宴小酌切勿酒駕；針對春節前後車流情況，警方除了提升路況查報密度、加強道路施工管制及車流監控措施，也將聯繫交工處實施車站周邊尖峰號誌時制計畫時段提前及延後等調整因應措施，必要時會啟動交通快打機制，以維護交通順暢與安全。

員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝
員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝
員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝
員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道。記者李隆揆／翻攝

快閃 台北車站 春節

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