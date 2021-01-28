年節前後北車湧人車 北市警快閃舉牌「送交安福袋」

年節將至，台北車站周遭將湧入大量人車，轄區中正一分局警方近期特別規劃隨機快閃行動，到北車周邊路口舉牌宣導交通安全，呼籲民眾遵循「路口淨空」、「禮讓行人」的用路概念，避免交通壅塞影響返鄉路途。

警方表示，台北車站是台北市重要交通樞紐，依照歷年經驗，春節假期前後將湧入大量採買年貨及返鄉人車潮，其中又以忠孝西路負載車潮為最大量，為保持車站周邊交通順暢，轄區中正一分局警方年節前隨機進行快閃宣導行動，預先提醒民眾遵守交通規則及指揮。

中正一分局表示，快閃行動主要出現在忠孝東、西路及市民大道沿線，由員警持寫有「路口淨空」「禮讓行人」的紅底白字宣導牌，快閃行人穿越道，不僅象徵在路口發放「紅色大福袋」，讓民眾將「安全」和「順暢」帶回家，既醒目又喜氣，也希望藉此吸引用路人目光，強化正確的用路概念。