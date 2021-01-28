新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

新北捷運公司董事長陳建宇1月26日任期屆滿，新北市府發言人蔣志薇指出，新北市副市長吳明機將轉任新北捷運公司董事長，預計明日董事會就能確認，至於副市長職缺目前尚未有人選。吳明機也成為侯團隊首名調動的副市長。

吳明機長期在中央部會 ，歷經行政院顧問兼科技會報執行祕書、經建會副主委、經濟部工業局長與中小企業處長，尤其在中小企業處規畫創新產業，2018年加入新北市長侯友宜的小內閣，是他第一次到地方政府。

近期財政部促參司公布去年公共建設招商成果，新北睽違7年再度奪下招商王。吳明機就任後接受聯合報訪問指出，到新北就是力拚招商，另也推動「立體化方案」，協助廠商取得土地蓋廠房、鬆綁法令規範等，解決投資障礙。