快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假將屆 北市3階段交通管制措施

中央社 / 台北28日電
台北市交通局預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現，將分階段執行路口淨空、取締違停等作為。本報資料照片
台北市交通局預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現，將分階段執行路口淨空、取締違停等作為。本報資料照片

台北市交通局今天表示，春節連假將屆，已規劃3階段交通管制措施。預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現，將分階段執行路口淨空、取締違停等作為。

北市府交通局發布新聞資料指出，今年春節連假從2月10日至16日；預估4日至11日，辦年貨及購買年節禮品的人潮與車潮，將湧現各大商圈等處，車流集中在下午2時至晚間8時。

交通局表示，預期今年返鄉疏運人車潮將在2月8日至11日湧現，出遊及收假車潮集中在14日至16日，為確保市區轉運站等處交通順暢，已規劃春節前、返鄉收假期間、春節假期的3階段交通管制疏導作為。

交通局指出，為確保春節連假人車流狀況，將確實執行路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度等作為，減緩春節期間交通衝擊。

交通局表示，因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場包含松壽廣場、府前廣場等，1月30日至31日、2月6日至7日的上午10時至晚間8時，停車費調整為每小時新台幣60元。

交通局指出，春節連假期間，市區公車一般路線依假日班次行駛，包含除夕及初一停駛，其餘依一般日至少有一半班次行駛；春節期間加強觀光風景區交通管制疏導。

交通局建議民眾可多使用大眾運輸或騎自行車及步行，以免買年貨、返鄉、出遊等遇到塞車困擾。

春節 車潮 連假

延伸閱讀

春節高鐵砍自由座估釋46.7萬座位 林佳龍令防國道塞爆

減少機車亂移、擠停 高雄市車格盼瘦身至70公分

北市春節期間調漲停車費率 市區公車班次減半

居家檢疫者無法回家過年 北市送限量版新春祝賀關懷包

相關新聞

新北副市長吳明機 轉任新北捷運公司董事長

新北捷運公司董事長陳建宇1月26日任期屆滿，新北市府發言人蔣志薇指出，新北市副市長吳明機將轉任新北捷運公司董事長，預計明日董事會就能確認，至於副市長職缺目前尚未有人選。吳明機也成為侯團隊首名調動的副市長。

新北多起磁磚剝落事件 民眾當心被罰30萬

受到東北季風增強影響，北部今日起氣溫驟降，新北市工務局透露，在先前兩波寒流中，不到1周就發生10起磁磚剝落事件，請民眾留...

新北「牛好日子」春聯 即日起至市府、公所領取

2021辛丑牛年即將到來，新北秘書處以「牛好日子」為主題，製作春聯、福袋、幸福牛車佈置，新北市長侯友宜指出，「牛好日子」...

中和南勢角聯外交通不足 擬闢東西聯外道路

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區超過10萬人口，卻僅有南山路及興南路2條主要聯外道路，每到尖峰時刻總是塞車。立法委員...

年節前後北車湧人車 北市警快閃舉牌「送交安福袋」

年節將至，台北車站周遭將湧入大量人車，轄區中正一分局警方近期特別規劃隨機快閃行動，到北車周邊路口舉牌宣導交通安全，呼籲民...

春節連假將屆 北市3階段交通管制措施

台北市交通局今天表示，春節連假將屆，已規劃3階段交通管制措施。預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。