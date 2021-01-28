春節連假將屆 北市3階段交通管制措施

台北市交通局今天表示，春節連假將屆，已規劃3階段交通管制措施。預估2月4日至16日，買年貨、返鄉、出遊及收假車潮陸續湧現，將分階段執行路口淨空、取締違停等作為。

北市府交通局發布新聞資料指出，今年春節連假從2月10日至16日；預估4日至11日，辦年貨及購買年節禮品的人潮與車潮，將湧現各大商圈等處，車流集中在下午2時至晚間8時。

交通局表示，預期今年返鄉疏運人車潮將在2月8日至11日湧現，出遊及收假車潮集中在14日至16日，為確保市區轉運站等處交通順暢，已規劃春節前、返鄉收假期間、春節假期的3階段交通管制疏導作為。

交通局指出，為確保春節連假人車流狀況，將確實執行路口淨空、加強取締道路違規停車、加快事件處理速度等作為，減緩春節期間交通衝擊。

交通局表示，因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場包含松壽廣場、府前廣場等，1月30日至31日、2月6日至7日的上午10時至晚間8時，停車費調整為每小時新台幣60元。

交通局指出，春節連假期間，市區公車一般路線依假日班次行駛，包含除夕及初一停駛，其餘依一般日至少有一半班次行駛；春節期間加強觀光風景區交通管制疏導。

交通局建議民眾可多使用大眾運輸或騎自行車及步行，以免買年貨、返鄉、出遊等遇到塞車困擾。