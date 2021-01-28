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工地淤泥沒處理就排放 淡水公司田溪一片黃

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
環保局發現該工廠旁側溝有明顯淤泥堆積現象。圖／新北市環保局提供
環保局發現該工廠旁側溝有明顯淤泥堆積現象。圖／新北市環保局提供

新北市環保局25日在淡水接獲里長通報，發現有大量淤泥流入公司田溪，稽查員經過示蹤劑（藍色）追蹤後，查獲廠商在營建工地打樁時沒有處理泥沙導致流入公司田溪，一旁側溝也留有淤積，已依法告發並要求業者停止排放。

這間位於中山北路3段附近的營造公司，當天正在進行營建工地打樁作業，但所產生的廢泥沒有經過收集就從工廠內排放到側溝並流向公司田溪，造成公司田溪被淤泥大片染黃。

環保局投置示蹤劑後，確定水流方向符合淤泥流動方向，工廠已違反水汙染防治法第30條第1項第2款規定，可處3萬以上300萬以下罰鍰。

環保局表示，河川中泥沙過高會導致水中濁度上升，影響水體外觀並阻礙光的穿透，進而影響水生植物的光合作用；濁度高亦會干擾動物的呼吸作用，影響其生長與繁殖，甚至使其窒息而死亡。

環保局呼籲，市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，環保局也會持續加強各河段水汙染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢（汙）水汙染河川水質

淡水公司田溪被淤泥染黃一片。圖／新北市環保局提供
淡水公司田溪被淤泥染黃一片。圖／新北市環保局提供

淡水 水質

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