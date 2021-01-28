女童校外教學奔跑昏倒 新北消攜手校護救回一命
患有先天性心臟病的9歲王姓女童日前開心參加校外教學，卻因奔跑導致心臟病發，昏倒新北高中門口，當場無呼吸心跳，所幸在校護和消防人員攜手搶救下，成功救回女童一命。
新北市政府消防局今天表示，4日接獲通報指三重區新北高中前有人昏倒，消防局慈福分隊隊員鍾旻軒、羅弘閔趕抵現場發現9歲王姓女童臉色發紺、呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。
鍾旻軒、羅弘閔上午接受媒體聯訪時說，小女童那天是參加校外教學，因老師的腳程較快，小女童加速想跟上，但她罹患先天性心臟病，醫生曾叮囑不適合跑步等激烈運動，所以昏倒。
鍾旻軒、羅弘閔表示，兩人趕抵現場時，新北高中校護正在對小女童實施CPR（心肺復甦術），隨即接手，並趕緊將女童送往台北市新光醫院急救。
消防局表示，所幸急救成功，小女童日前已康復出院，23日在家長陪同下到慈福分隊向鍾旻軒、羅弘閔致謝。
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