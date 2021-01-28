快訊

部桃群聚連4天零確診！案889也帶L452R變異株 研判同群聚

指揮中心拍板！春節雙鐵禁飲食 客運比照辦理

北市發新春祝賀關懷包 居家檢疫也能過好年

中央社 / 台北28日電

為了讓歸國民眾在居家檢疫期間也能過好年，北市民政局表示，今天開始居家檢疫的民眾將領到特別版防疫關懷包，內有新春發財金、賀歲餅乾等濃濃年味小禮，象徵喜氣及溫暖祝福。

每年農曆春節前夕總有一波返台潮，不過今年遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，入境民眾得居家檢疫14天，因此旅居海外民眾必須提前歸國，且從今天開始入境的民眾將趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。

台北市民政局表示，為體恤年節期間居家檢疫者的心情，特別準備3000份「新春祝賀防疫關懷包」，內有新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、熊讚面膜、祝福零錢包、健康毛巾、防疫口罩、體溫計、垃圾袋及餅乾、泡麵等相當豐富的關懷物資，從今天開始發放給本國籍居家檢疫者。

民政局指出，這些關懷物資來自台北市松山慈祐宮、台北市台灣省城隍廟、台北市關渡宮、台北葫蘆寺、慈諴宮等善心宮廟等熱心團體，讓居家檢疫者即使無法至宮廟走春，仍能感受到神明的庇佑，保佑疫情期間仍能平安過好年。

民政局表示，春節返台潮高峰已過，居家檢疫者將逐漸下降，預估從今天起到2月16日（農曆正元初五）入境的居家檢疫者都能領到特別版防疫關懷包。

居家檢疫 北市 發財金

延伸閱讀

南投縣建議宮廟緩辦大型活動 各校寒輔營隊實聯制

北市春節期間調漲停車費率 市區公車班次減半

居家檢疫者無法回家過年 北市送限量版新春祝賀關懷包

北市推線上領紅包預算無上限 柯文哲:2300萬還是受不了

相關新聞

新北環保局擴大徵才29日報名開跑 起薪至少4萬元

新北市環保局預計3月辦理儲備環保聘用人員招考，預計錄取45人在4月中陸續報到，本次擴大徵才自去年底公告後，29日將開放報...

工地淤泥沒處理就排放 淡水公司田溪一片黃

新北市環保局25日在淡水接獲里長通報，發現有大量淤泥流入公司田溪，稽查員經過示蹤劑（藍色）追蹤後，查獲廠商在營建工地打樁...

與史博館共同向海致敬 十三行海之美特展即日起登場

新北市立十三行博物館與國立歷史博物館合作策畫「海之美—海洋文化與台灣風貌特展」，即日起至6月20日在十三行第一特展廳展出...

邱臣遠接立院黨團總召？ 柯文哲：科幻小說看看就好

立院將開始新會期，有媒體報導，民眾黨團幹部將換血，傳出將由立委邱臣遠接任總召、高虹安接任副總召，蔡壁如則任幹事長。對此，...

邱淑媞掀論戰 柯文哲：歷史會記載幸好2020市長是醫生

SARS和平醫院封院誰決策？引發論戰，台北市衛生局前局長邱淑媞批評指揮中心「欠缺防疫邏輯」，反遭網友砲轟防。台北市長柯文...

海尾仔自行車道封閉月餘 高灘處：因海浪沖刷掏空地基

位在新北市淡水區的金色水岸自行車道，可以欣賞到淡水絕美海景，但當地民代接獲民眾陳情，位在最尾端的海尾仔自行車道已經封閉一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。