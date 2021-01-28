北市發新春祝賀關懷包 居家檢疫也能過好年

為了讓歸國民眾在居家檢疫期間也能過好年，北市民政局表示，今天開始居家檢疫的民眾將領到特別版防疫關懷包，內有新春發財金、賀歲餅乾等濃濃年味小禮，象徵喜氣及溫暖祝福。

每年農曆春節前夕總有一波返台潮，不過今年遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，入境民眾得居家檢疫14天，因此旅居海外民眾必須提前歸國，且從今天開始入境的民眾將趕不上除夕與家人團聚吃年夜飯。

台北市民政局表示，為體恤年節期間居家檢疫者的心情，特別準備3000份「新春祝賀防疫關懷包」，內有新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、熊讚面膜、祝福零錢包、健康毛巾、防疫口罩、體溫計、垃圾袋及餅乾、泡麵等相當豐富的關懷物資，從今天開始發放給本國籍居家檢疫者。

民政局指出，這些關懷物資來自台北市松山慈祐宮、台北市台灣省城隍廟、台北市關渡宮、台北葫蘆寺、慈諴宮等善心宮廟等熱心團體，讓居家檢疫者即使無法至宮廟走春，仍能感受到神明的庇佑，保佑疫情期間仍能平安過好年。

民政局表示，春節返台潮高峰已過，居家檢疫者將逐漸下降，預估從今天起到2月16日（農曆正元初五）入境的居家檢疫者都能領到特別版防疫關懷包。