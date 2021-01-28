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新北環保局擴大徵才29日報名開跑 起薪至少4萬元

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市環保局號召更多有心人士共同守護環境。圖／新北市環保局提供
新北市環保局號召更多有心人士共同守護環境。圖／新北市環保局提供

新北市環保局預計3月辦理儲備環保聘用人員招考，預計錄取45人在4月中陸續報到，本次擴大徵才自去年底公告後，29日將開放報名至2月8日18時止，錄取者起薪至少4萬元。

新北市於2019年10月聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，透過資源整合、科技執法及強化團隊戰力等方式，提升稽查品質。這次擴大徵才環保局預計從招考中選出15名正取、30名備取，招考分筆試及口試二階段，考試合格者將依聘用人力缺額陸續遞補。

環保局說，本次徵才希望協助環境稽查重案組及其他重大環境污染稽查所需，主要工作在辦理新北市境內國土破壞及重大環境汙染專案，需熟悉稽查科技儀器操作並視案件實際狀況配合各單位聯合稽查及24小時3班制方式輪值。

考試分2階段，首階段筆試於3月6日舉行，範圍涵蓋「環保概論」、「環保稽查實務」、「環保相關法規」、「貪污治罪條例」及「行政法」等；第2階段口試於3月27日舉行，將依據筆試分數排名，取前70名進行口試。

最新消息請至環保局官網查詢： https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=7089 。

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