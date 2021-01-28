邱臣遠接立院黨團總召？ 柯文哲：科幻小說看看就好

立院將開始新會期，有媒體報導，民眾黨團幹部將換血，傳出將由立委邱臣遠接任總召、高虹安接任副總召，蔡壁如則任幹事長。對此，台北市長柯文哲今天回應，記者都很壞，好像在寫政治小說，寫得太fancy了，就當作科幻小說看一看就好。

有媒體報導，邱臣遠20日在黨政會議中，提議立院黨團幹部該輪替，黨主席柯文哲一句「那（總召）給你當」，定調由邱臣遠接任總召，高虹安、蔡壁如接任副總召、及幹事長。

柯文哲今天出席北市府線上領紅包的公開行程，被媒體問及黨務議題，柯文哲說，民眾黨的問題不用在這回答，不過柯也說，他覺得記者都很壞，這好像在寫什麼政治小說，寫得太fancy，把它當作科幻小說看一看就好。