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邱淑媞掀論戰 柯文哲：歷史會記載幸好2020市長是醫生

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，這個罵這個，那個罵這個，有用嗎？翻17年前的舊帳幹什麼？有時候叫「後見之明」。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，這個罵這個，那個罵這個，有用嗎？翻17年前的舊帳幹什麼？有時候叫「後見之明」。記者林麗玉／攝影

SARS和平醫院封院誰決策？引發論戰，台北市衛生局前局長邱淑媞批評指揮中心「欠缺防疫邏輯」，反遭網友砲轟防。台北市長柯文哲今天表示，這個罵這個，那個罵這個，有用嗎？翻17年前的舊帳幹什麼？有時候叫「後見之明」。

柯文哲今天也說，這次北市府防疫，衛生局長黃世傑給他最大幫忙，甚至醫界還是很講究輩份，黃世傑是大教授，指揮所有醫學中心沒有指揮不動的問題，「但當年邱淑媞哪有可能指揮我們醫學中心的院長？不可能啊！」所以這也沒什麼對錯。

柯文哲說，他昨天晚上回家打開選台器，看到「這個罵那個，那個罵這個，有用嗎？」先把疫情解決，有時候這叫「後見之明」，現在看當年，當然覺得不對，以後歷史都會記載「幸好2020年時的台北市長是醫生」，柯也笑「呵呵！因為我們還是專業人士，不會太離譜啦！」

柯文哲說，他沒有去怪邱淑媞，以這次的防疫經驗為例，衛生局長黃世傑給他最大幫忙，甚至醫界還是很講究輩份，黃局長是大教授，去指揮所有醫學中心沒有指揮不動的問題，「但當年邱淑媞哪有可能指揮我們醫學中心的院長？不可能啊！」所以這也沒什麼對錯。

柯文哲說，還好天佑台灣，今天北市府的防疫有最佳組合，柯文哲、黃世傑、璩大成都是打過SARS的醫生，都有專業概念，平平安安度過就好 去翻舊帳，對台灣有什麼好處？

柯文哲 衛生局 北市

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