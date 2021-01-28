海尾仔自行車道封閉月餘 高灘處：因海浪沖刷掏空地基

位在新北市淡水區的金色水岸自行車道，可以欣賞到淡水絕美海景，但當地民代接獲民眾陳情，位在最尾端的海尾仔自行車道已經封閉一個多月，讓民眾議論紛紛，新北市高灘地管理處表示，因受到海浪淘刷，導致地基不穩，基於安全考量從2月9日起永久封閉。

位於金色水岸自行車道最北端的海尾仔自行車道，全長約900公尺，自淡水水資源回收中心後方沿海岸銜接至鄰近淡水動物之家，自105年興建，因其位置緊鄰海岸線，騎乘自行車可見海天一色絕美景色，平常就是淡水居民前往散步的地點，適逢假日更是有大量遊客蜂擁而至。

新北市議員鄭宇恩表示，最近疑似因東北季風帶來大浪，淘空自行車道地基，高灘處已將該處封閉約有月餘時間，這也引發民眾議論紛紛。經向高灘處詢問得知，因12月14日巡查該處路段有沉陷情性，為維護民眾生命安全，已實施封閉管制並禁止進入該路段。且因常有掏空情事，高灘處考量經濟及安全性，現正評估後續封閉自行車道。

鄭宇恩表示，海尾仔自行車道景色優美，不僅是淡海輕軌大力宣傳的景點，也是附近居民日常運動休閒的地方，高灘處基於安全暫時封閉可以理解，但才使用5年的自行車道，就因修繕頻率考量關閉。是否有必要以永久封閉取代修繕，高灘處應該要審慎評估。

高管處表示，此段範圍適用海岸法規範，受東北季風影響，此處每年都會受到長浪拍打海岸沿線，導致地基流失，是天然現象，人力無法克服，之前高管處都會將海浪沖刷堆積的石子清除，但因有掏刷現象，考慮維持原有的樣貌，基於安全問題封閉車道。

高管處表示，因確定該處要永久封閉，高適牌已經在趕工製作中，2月9日起就會正式張貼，但有堤防的部分則會視白天早上8點至下午5點開放，沒有堤防的部分就不會開放民眾進入。