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新北各區代表顏色 年底12區先出爐

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市環境美學總顧問團於昨日第二次會議中進行各區代表色初步規畫討論，預計年底前完成12區。圖／新北城鄉局提供
新北市環境美學總顧問團於昨日第二次會議中進行各區代表色初步規畫討論，預計年底前完成12區。圖／新北城鄉局提供

為提升城市美學，新北市城鄉局成立環境美學總顧問團，由學者、業界代表及市府首長組成，並啟動29個行政區代表色制定，今年將先選定10至12區，融合在地特色研擬代表色，預計年底前完成，目標明年底前接續完成全市29區規畫。

城鄉局指出，環境美學總顧問團由有「設計教父」之稱的知名設計師陳俊良擔任負責人，並包括多名學者、建築師等，每次會議市府副秘書長也會出席，共同提供各機關美學設計建議。目前共有水利局鹿角坑溪鐵馬驛站改造、鶯歌公所文化路側意象營造、市場處建築物造等案列案討論，並將後續追蹤，平均1.5個月開一次會。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，昨日第二次會議中，也進行各區代表色初步規畫討論，將優先選取特色偏區及人口密集區進行制定，預計年底前完成10至12區規畫，優先提供公部門單位運用建物及相關彩繪工程等建議，並提供私部門參考。

陳柏君說，29區代表色明年底前完成規畫，每一行政區代表色發想取自在地特色，與當地相互應，期望透過代表色之應用，加強地方特色展現，並提升新北市整體環境美學，擴大城鎮風貌及美學融入環境整體成效。

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