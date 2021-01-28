新北各區代表顏色 年底12區先出爐

為提升城市美學，新北市城鄉局成立環境美學總顧問團，由學者、業界代表及市府首長組成，並啟動29個行政區代表色制定，今年將先選定10至12區，融合在地特色研擬代表色，預計年底前完成，目標明年底前接續完成全市29區規畫。

城鄉局指出，環境美學總顧問團由有「設計教父」之稱的知名設計師陳俊良擔任負責人，並包括多名學者、建築師等，每次會議市府副秘書長也會出席，共同提供各機關美學設計建議。目前共有水利局鹿角坑溪鐵馬驛站改造、鶯歌公所文化路側意象營造、市場處建築物造等案列案討論，並將後續追蹤，平均1.5個月開一次會。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，昨日第二次會議中，也進行各區代表色初步規畫討論，將優先選取特色偏區及人口密集區進行制定，預計年底前完成10至12區規畫，優先提供公部門單位運用建物及相關彩繪工程等建議，並提供私部門參考。

陳柏君說，29區代表色明年底前完成規畫，每一行政區代表色發想取自在地特色，與當地相互應，期望透過代表色之應用，加強地方特色展現，並提升新北市整體環境美學，擴大城鎮風貌及美學融入環境整體成效。