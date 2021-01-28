北市春節期間調漲停車費率 市區公車班次減半

台北市交通局將針對春節期間進行各項管制與疏運，即日起自2月16日，市場商圈、交流道轉運站和熱門景點會進行交管，調漲信義商圈4個公有停車場的費率，春節前後，全面禁止道路挖掘施工，也會加強違停執法，調整市區公車班次，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，避免交通堵塞。

交通局預估易壅塞路段 ，針對北市各大商圈、市場、觀光景點、廟宇、巴士轉運站、交流道、台北車站等周邊交通號誌進行調整，春節期間取消調撥車道措施，仰德大道也會實施交通管制，加派人力隨時監控路況，機動調整號誌。

針對長途大客車接駁轉運，交通局疏導減少大客車集中進出轉運站，將乘客載運至周邊道路下車，維持常態性4處下客點，包括捷運北門站旁、台北車站外承德路上2處，以及台北車站鄭州路站點。

民眾若想要在春節期間停車，要留意費率調整，交通局於1月30日、31日、2月6日、7日、8日調漲信義商圈內4處公營停車場的費率，改為1小時60元；若各大停車場滿位後，警方將驅離欲排隊入場停車的車輛，不占用車道。

北市交通大隊加強交通疏導，讓員警義交提前到崗，加強違停取締保持路口淨空，視路況機動調整交通號誌，要求員警即時路況回報，交通快打機動隊隨時待命，清除道路阻礙。從2月3日到16日期間，除緊急搶修、捷運工程、重大工程外，全面禁止道路挖掘施工。

另外，搭乘公車的民眾還得注意，原本平日發車、假日停駛的公車路線，於除夕和初一會維持停駛，初二到初五才發車，但會減少一半班次；另外，捷運接駁公車，例如紅、藍、棕、綠、橘等開頭的公車路線，都會以假日班距再減少1/2班次。