居家檢疫者無法回家過年 北市送限量版新春祝賀關懷包

農曆春節將至，疫情嚴峻，台北市民政局為了向返國過年的國人表達關心與祝福，限量發放3000份新春祝賀關懷包，給本國籍、今天開始進行居家檢疫的民眾。內有防疫關懷物資，以及新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、祝福零錢包等。

台北市政府從去年3月開始贈送關懷包給在本市檢疫的居家檢疫者，關懷包內含口罩、體溫計、垃圾袋等防疫物資及食物等生活相關物資。

這次新春版關懷包，內有新春發財金、年節巧克力、賀歲餅乾、熊讚面膜、祝福零錢包、健康毛巾、防疫口罩、體溫計、垃圾袋及餅乾、泡麵等相當豐富的關懷物資。

民政局指出，今天起進行居家檢疫的民眾，恐無法在過年時和家人團聚，這次關懷包，希望能讓返國居家檢疫民眾在過年期間檢疫也能感受農曆新春喜慶。

民政局表示，統計至今天止，北市累計1萬189人，平均一天增加約300人，新春版的關懷包限量3000份。這次邀請民間寺廟共同發起關懷居家檢疫者活動，包括財團法人台北市松山慈祐宮特別提供新春發財金、祝福零錢包及健康毛巾3000份，財團法人台北市臺灣省城隍廟、財團法人台北市關渡宮、財團法人台北葫蘆寺、慈諴宮等善心宮廟也共同響應提供新春發財金，讓居家檢疫者即使無法至宮廟走春，仍能感受到神明的庇佑。