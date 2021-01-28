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新北2020年移工勞資爭議案件共3256件 工資類居冠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北統計2020年受理移工勞資爭議案3256件，其中以工資爭議居冠。圖／新北勞工局提供
新北統計2020年受理移工勞資爭議案3256件，其中以工資爭議居冠。圖／新北勞工局提供

新北統計2020年受理移工勞資爭議案3256件，其中以工資爭議居冠，工作生活管理、指派從事許可以外的工作暨轉換雇主終止契約分居2、3名，新北勞工局指出，若未依期限給付工資，將可依法開罰。

菲律賓籍廠工「小美」申訴雇主，讓她周末和國定假日加班，且未依法打卡、短付加班費，甚至要求到家中打掃，小美要求與原雇主終止契約轉換新雇主，由新北勞工局召開勞資爭議協調會議。

勞工局指出，向雇主說明假日加班也應打卡，並按法定標準計算加班費，且不得讓移工從事許可以外的工作內容，否則依違反勞動基準法和就業服務法相關規定開罰，最後雇主補足加班費，也同意小美轉換新雇主。

勞工局長陳瑞嘉說，新北移工有9萬6094人，高居全國第三，產業類與社福類各佔56.3%與43.7%，3256件工勞資爭議以工資爭議最多，若雇主限期內仍不給付，可開罰聘僱家庭類移工的雇主最高30萬元，其他適用勞基法移工，可開罰最高100萬元。

新北統計2020年受理移工勞資爭議案3256件，其中以工資爭議居冠。圖／新北勞工局提供
新北統計2020年受理移工勞資爭議案3256件，其中以工資爭議居冠。圖／新北勞工局提供

加班費 移工 新北

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