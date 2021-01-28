北市推線上領紅包預算無上限 柯文哲:2300萬還是受不了

台北市長柯文哲今年取消春節走街拜年發紅包，改推線上領紅包，由於過去實體紅包都有限額分數，這次的線上紅包是否有預算上限？悠遊卡董事長陳亭如表示，市長柯文哲沒有給上限，現有會員點進來就有80萬人，「全部台灣同胞的人數都有預期！」不過柯文哲在一旁碎唸，「2300萬人還是受不了」。

因應防疫，加上為衝高悠遊付的會員數，北市府去年推出悠遊卡、悠遊付用敬老、學生卡綁定三倍券的加碼活動，這次又推出用悠遊付線上領紅包，儘管預算無上限，但一元紅包吸引民眾加入悠遊付會員的誘因夠不夠？柯文哲說，已有悠遊付會員的民眾，只要點一下就有一元紅包，手機上沒有的就要去下載，對於一元誘因？柯說，一元當然不夠，不過北市府也會在宮廟推出過年線上領紅包。

柯文哲說，儘管市府是一元紅包，不過宮廟不會只有一塊錢，每個宮廟有的可能五塊，有的可能十塊，要看宮廟的財力狀況。

柯說，過去他每年都要去宮廟發紅包，但現在只要擺一個柯文哲的人形立牌，民眾掃人形立牌上的QR code就可以領紅包，過去宮廟都有在做發紅包的活動，但以前是實體，現在改線上，成本就會比較低，但用QRccod掃紅包，也代表時代在進步，比較現代化。

柯文哲說，目前悠遊付的會員數為80萬人，一人一塊錢就是80萬元，市府預算還凍得住(台語)，新增客戶應該也還好。不過當陳亭如說，發紅包人數，全部台灣同胞都有預期時，一旁的柯文哲還是忍不住唸，「2300萬人...還是受不了。」

陳亭如說，相關預算很難預估，但目前市長沒給上限，多少人來領就會發多少，希望想要領的都領得到。至於海外領線上紅包，陳亭如說，依照現在的台灣電子支付規定，還是要有台灣人的身份，所以必須是在海外的台灣人，才可以領到線上紅包。