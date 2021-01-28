北市推數位轉型 柯文哲春節紅包改線上領

台北市長柯文哲今天宣布，後疫情時代必須開始推動數位轉型，且為了防疫，北市今年的春節紅包改線上領取，只要透過悠遊付APP，海內外2300萬台灣人都能用手機討吉利。

柯文哲表示，往年農曆春節前最重要的活動之一，就是到各年貨大街與商圈發紅包，今年年貨大街因武漢肺炎疫情取消，還是要讓民眾能領發財金紅包、討個吉利。

相關領取方法，悠遊卡公司董事長陳亭如表示，目前在柯文哲以及悠遊卡的臉書粉絲專頁、悠遊付APP首頁、12區鄰里布告欄找得到領紅包的QRcode，若非悠遊付會員，只要留下手機號碼就會為民眾保留紅包，活動期間完成會員申請就能領取。

陳亭如，從今天起到2月26日，海內外2300萬台灣人都能線上領紅包，成功領取還能抽6錢純金牛角、2個名額，另外還有168名可獲得新台幣168元儲值金。

為鼓勵民眾多多領取，陳亭如宣布，只要發出多少紅包，悠遊卡公司就會捐同等金額給北市聯合醫院，替第一線辛苦的醫護人員致上最高敬意。

柯文哲同時指出，後疫情時代的產業政策不可能回到跟過去一樣，將在下個月發布後疫情時代台北的產業政策白皮書，重點就一句話，台北要開始做數位基礎建設，也就是數位轉型的工作。