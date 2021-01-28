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中和公所攜手宮廟、扶輪社 關懷獨老送年菜禮金

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
中和區長賴俊達(右2)與廣濟福和宮董事長游炎川(左1)、南山福德宮總幹事游輝文(左2)及中和東區扶輪社長柯有鵬(右1)，昨一同至獨居長者家中致贈春節年菜、日常用品及春節禮金。圖／中和區公所提供
中和區長賴俊達(右2)與廣濟福和宮董事長游炎川(左1)、南山福德宮總幹事游輝文(左2)及中和東區扶輪社長柯有鵬(右1)，昨一同至獨居長者家中致贈春節年菜、日常用品及春節禮金。圖／中和區公所提供

農曆春節即將到來，中和區長賴俊達與廣濟福和宮董事長游炎川、南山福德宮總幹事游輝文及中和東區扶輪社長柯有鵬，昨一同至獨居長者家中致贈春節年菜、日常用品及春節禮金，在寒冬中送上溫馨關懷。

賴俊達表示，此次愛心佳餚親送到府服務，共嘉惠130名列冊獨居長者，讓中和區各界善心能不受疫情影響、綿延不斷，在歲末寒冬之際傳遞愛的溫暖，感謝參與宮廟及扶輪社挹注資源，也向不畏寒冬及酷暑辛勞送餐的志工夥伴們致上謝意。

中和區公所指出，此次活動由廣濟宮、福和宮致贈每位長者春節禮金，南山福德宮贊助年菜餐費，國際扶輪3481地區中和東區扶輪社也率領中和扶輪社、中和福美扶輪社、中和及安扶輪社、台北及美扶輪社、耀東網路扶輪社、中和福益扶輪社等，捐贈每位長者日常生活用品，溫馨陪伴獨居長輩迎接金牛年。

區公所表示，今年因應疫情，以愛心佳餚親送到府服務取代往年辦桌圍爐，各宮廟及社團也拋磚引玉，致贈年菜、日用品、春節禮金等，公私協力一同傳遞愛與關懷，照顧厝邊的獨居長輩，讓長輩們皆能感受到社會關懷及溫馨的年節氣氛，開心過好年。

春節 獨居 年菜

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