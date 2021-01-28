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快過年 柯文哲取消走街發紅包 首推悠遊付線上領紅包

聯合報 / 記者林麗玉曾學仁／台北即時報導
北市年貨大街今年取消實體活動，並取消市長走街發紅包活動，為了讓民眾仍能感受年味、討吉利，今年也首推「線上領紅包」活動。柯文哲今天體驗線上領紅包。記者林麗玉／攝影
北市年貨大街今年取消實體活動，並取消市長走街發紅包活動，為了讓民眾仍能感受年味、討吉利，今年也首推「線上領紅包」活動。柯文哲今天體驗線上領紅包。記者林麗玉／攝影

再過不到兩周就要過年，今年台北年貨大街取消實體活動外，市長柯文哲每年的走街拜年發紅包，今年也取消新春走春、到宮廟發「發財金」的活動，北市府為了讓民眾仍能感受年味、討吉利，今年也首推「線上領紅包」活動。

柯文哲今天出席悠遊卡「台北犇紅包、好神悠遊卡」記者會，柯文哲說，每年過年，民眾在年貨大街大排長龍，就是希望領市長小紅包，有的一塊、有的五塊、有的十塊，看每個商圈宮廟財力，不過為了拚數位轉型，北市府今年改為線上領紅包，以後年貨大街、各台北宮廟，只要放一個柯文哲的人型立牌加線上領紅包的QR CODE，民眾就可以透過線上，領到紅包，保有過年熱鬧氣氛，也能領紅包討吉利。

今年年節將進人防疫第二年、北市府今年首度與悠遊卡公司合作推出「線上發紅包。悠遊卡公司表示，北市府今年首創先例，將在線上發放新年紅包，民眾不用排隊，只要拿著手機，就可把市長柯文哲的新春祝福「領好領滿」。甚至透過線上用悠遊付領紅包，不但可以避免排隊造成的群聚風險，更能够把過年的幸福感，傳遞給所有人，無論是全國各地的台灣人，或在海外，因疫情無法回家團圓的朋友。

董事長陳亭如表示，民眾只要用手機掃QRcod，就可以拿到來自於台北市的無「現」心意。陳亭如說，從1月28日起至2月26日止、在柯市長臉書粉絲頁、悠遊卡臉書粉絲頁、悠遊付APP首頁及台北年貨大街、各宮廟等，都可以找到市長紅包的QRcode。

除了民眾可以線上領到市長柯文哲的1元紅包，紅包會匯入個人的悠遊付帳户，但如果不是悠遊付的既有會員，只要掃QRCode，登記手機號碼保「留」搶紅包資格，並在2月節前註冊為悠遊付會員，一樣可以領到市長紅包，領到紅包的朋友，還有機會抽到限量2名的黄金牛角大獎與限量 168 元儲值金。

紅包 年貨大街 柯文哲

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