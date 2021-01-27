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塭仔圳第一區工程完成簽約 月底進場作業

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
塭仔圳第一區皆由榮工工程得標，工程人員與地政局現場會勘。圖／新北地政局提供
塭仔圳第一區皆由榮工工程得標，工程人員與地政局現場會勘。圖／新北地政局提供

新北市新、泰塭仔圳市地重劃共分為二大區開發，第一區於去年9月公告重劃計畫書，並辦理工程上網招標，由榮工工程得標，總發包金額96億元，本月已完成簽約，將於月底進場，進行民眾自動搬遷點交等前期作業，並將在區內尋找適合空間做為施工基地，進行廢棄物分類及後續施工材料存放。

新北市地政局指出，第一區因面積較大，分為1-1區及1-2區辦理，1-1區施工面積約136.7 公頃、發包金額約52億元；1-2區施工面積約134.7 公頃、發包金額約44億元，皆由榮工工程得標。

地政局表示，榮工工程前身是榮工處，成立於民國45年，國內重大經濟建設如縱貫公路、十大建設等皆有榮工身影。98年9月完成民營化，持續承攬許多政府建設，包含國道六號公路、高雄捷運工程及正在施工的三鶯線捷運系統工程等，量能相當穩定。

地政局長康秋桂表示，第一區重劃工程將配合自動搬遷情形開始進場，請地上所有權人配合自動搬遷期限，於今年9月前內將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出登記。逾期未搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金。另第二區工程亦已於昨日上網公開招標，至2月20日截止。

捷運 三鶯線

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